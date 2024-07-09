Εκτιμούμε ότι η Ρωσία μπορεί να στηρίξει την πολεμική της οικονομία για 3 έως 4 ακόμα χρόνια τόνισε στο Reuters υψηλόβαθμος Νατοϊκός αξιωματούχος στο πλαίσιο της Συνόδου της συμμαχίας στην Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία στρατολογεί περίπου 30.000 στρατιώτες τον μήνα, κάτι που της επιτρέπει να έχει μεγάλες απώλειες στο πεδίο της μάχης, αλλά θα αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις επισήμανε ο Νατοϊκός αξιωματούχος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ασκεί μεγάλες πιέσεις στην Ευρώπη σε «πολλαπλά μέτωπα» περιλαμβανομένων κρυφής εκστρατείας με σχέδια δολοφονιών, δολιοφθορές και εμπρησμούς για να υπονομεύσει την κοινή υποστήριξη στην Ουκρανία πρόσθεσε.

Στην Ουκρανία κρίνεται η αξιοπιστία της Συμμαχίας σχολιάζει η DW. Ο Τζέιμς Γκολντγκάιερ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, κάνει λόγο για Σύνοδο Κορυφής σε χαλεπούς καιρούς. Ο πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ίαν Μπρεζίνσκι εκτιμά πάντως ότι η επιτυχία του ΝΑΤΟ στο μέλλον θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά η Συμμαχία θα υποστηρίζει την Ουκρανία: «Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι χώρες-μέλη θα λάβουν απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτρεπτική αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και τα επόμενα 75 χρόνια. Το βασικό ζήτημα είναι τι θα πράξει και τι όχι η Συμμαχία, για να βοηθήσει το Κίεβο να ανατρέψει τα ρωσικά σχέδια για κατάληψη της Ουκρανίας, και μάλιστα με τους όρους της Συμμαχίας και του Κιέβου».

