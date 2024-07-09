Χιλιάδες Παλαιστίνιοι φεύγουν από την πόλη της Γάζας μετά τις νέες διαταγές του Ισραήλ για απομάκρυνση των αμάχων

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έφευγαν για να σωθούν χθες Δευτέρα από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέπτυξαν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, και διέταξαν εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων από ολόκληρες συνοικίες, εν μέσω μαχών και βομβαρδισμών που μαίνονται.

Τη 277η ημέρα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, αναμένονται νέες διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός αυτή την εβδομάδα, στο Κατάρ και στην Αίγυπτο, τις χώρες που μεσολαβούν, μαζί με τις ΗΠΑ, στις μαραθώνιες έμμεσες διαπραγματεύσεις των εμπόλεμων πλευρών.

Στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν χθες σε συνοικίες της πόλης της Γάζας, με την υποστήριξη βομβαρδισμών από αεροσκάφη και UAVs.

Με τα πόδια ή με κάρα, χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και η πολιτική προστασία. Ρίχτηκαν για άλλη μια φορά στους γεμάτους σκόνη δρόμους, με υπόβαθρο τον ακατάπαυστο ήχο των μηχανών drones και των ανταλλαγών πυρών.

Για τρίτη φορά από την 27η Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός διέταξε κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα από συνοικίες της, αυτή τη φορά στο κέντρο της, έπειτα από τη Σουτζάια, ανατολικό προάστιο, και τα περίχωρά της.

Ανέφερε χθες πως έχει «αρχίσει αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, ιδίως γύρω από κτίρια της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Να πάμε πού;» αναρωτιόταν μεγαλόφωνα ο Αμπντάλα Χάμας, κάτοικος. «Φύγαμε στις τρεις το πρωί, κοιμηθήκαμε στον δρόμο. Τώρα θα γυρίσουμε να ζήσουμε στα ερείπια».

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό βραχίονα του Κινήματος Ισλαμικής Αντίστασης, της Χαμάς, οι μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι «οι πιο εντατικές εδώ και μήνες».

Η πολιτική προστασία ανέφερε πως έχει λάβει πληροφορίες για «δεκάδες» νεκρούς και τραυματίες, αλλά δεν μπορεί να φθάσει στις συνοικίες όπου βρίσκονται, εξαιτίας της σφοδρότητας των πυρών.

Στον νότο του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου, όπου επίσης εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες διαταγές οι άμαχοι να εγκαταλείψουν εσπευσμένα αχανείς τομείς, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως «εξάλειψε πάνω από 30 τρομοκράτες» στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, κι ότι βομβάρδισε τοποθεσίες από όπου εκτοξεύονταν ρουκέτες στη Χαν Γιούνις.

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε την 7η Μαΐου χερσαία επίθεση στη Ράφα, την οποία παρουσίαζε τότε ως το τελευταίο στάδιο του πολέμου εναντίον της Χαμάς. Όμως έκτοτε, οι μάχες επαναλαμβάνονται, σε τομείς που διαβεβαίωνε πως είχε ελέγξει, ιδίως στον βορρά.

Μέρος των αμάχων κινήθηκε προς την κατεύθυνση της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει, όπως προειδοποίησε χθες η Μάισα Σάλεχ, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), επιστρέφοντας από αποστολή στην περιοχή.

«Το πρώτο ερώτημα κάθε πρωί είναι το ίδιο, ‘θα φάμε σήμερα;’. Κατά τη διάρκεια της διαμονής μου στη Ντέιρ αλ Μπάλα, δεν είδα τίποτα που να μοιάζει με βοήθεια. Είναι σχεδόν ανύπαρκτη», συνόψισε.

Έπειτα από μήνες αδιέξοδων διαπραγματεύσεων, αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, «πιθανόν» αύριο Τετάρτη στη Ντόχα, με τη συμμετοχή των τριών χωρών που μεσολαβούν, δήλωσε χθες παλαιστινιακή πηγή.

Οι επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και της Μοσάντ Δαυίδ Μπαρνέα αναμένονται αύριο στην Ντόχα, για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, συμπλήρωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά.

Σύμφωνα με αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης, αναμένονται επίσης ισραηλινή και αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κάιρο.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς ανέφερε προχθές Κυριακή ότι το κίνημά του δεν χαρακτηρίζει πλέον αναγκαία προϋπόθεση την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός για να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του επανέλαβε πως η «οποιαδήποτε συμφωνία» θα επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο «ωσότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι» του, με άλλα λόγια η εξάλειψη της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η Χαμάς κατηγόρησε χθες τον κ. Νετανιάχου ότι παρακωλύει τις διαπραγματεύσεις, «εγείροντας νέα εμπόδια».

Ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Ισμαήλ Χανίγια προειδοποίησε τους μεσολαβητές ότι «οι σφαγές, οι δολοφονίες, οι εκτοπισμοί» που διαπράττονται στην πόλη της Γάζας και οι «καταστροφικές συνέπειες» των εξελίξεων θα μπορούσαν να «γυρίσουν τις διαπραγματεύσεις πίσω στην αφετηρία», σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.

Η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 38.193 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η απειλή ο πόλεμος να εξαπλωθεί στον Λίβανο παραμένει, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν κλιμακωθεί οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, υποστηριζόμενο από το Ιράν, σύμμαχο της Χαμάς.

Χθες ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για 24 επιθέσεις από τη λιβανική επικράτεια και πρόσθεσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

