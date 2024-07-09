Συνήλθε για πρώτη φορά η νέα Βουλή των Κοινοτήτων στο Γουέστμινστερ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης, για πρώτη φορά με την καινούρια της σύνθεση, μετά από τις εκλογές της περασμένης εβδομάδας η νέα Βουλή των Κοινοτήτων στο Γουέστμινστερ.

Συνολικά 334 βουλευτές (επί συνόλου 650) εκλέχθηκαν για πρώτη φορά, ενώ ο αριθμός των 263 γυναικών βουλευτών σημαίνει πως για πρώτη φορά το ποσοστό των γυναικών στη Βουλή ξεπερνά το 40%.

Της συνεδρίασης προηγήθηκε το τελετουργικό που ορίζει η κοινοβουλευτική παράδοση στη Βρετανία. Η λεγόμενη «Μαύρη Ράβδος», αγγελιοφόρος της Βουλής των Λόρδων, ρόλος που σήμερα κατέχεται από τη Σάρα Κλαρκ, εστάλη στη Βουλή των Κοινοτήτων για να καλέσει αντιπροσωπεία βουλευτών στη Βουλή των Λόρδων ώστε να τους ανατεθεί, εξ ονόματος του βασιλιά, εντολή ανάδειξης νέου Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων.

Η εντολή ανατέθηκε στους βουλευτές σερ Έντουαρντ Λι και Νταϊάν Άμποτ, τον «πατέρα» και τη «μητέρα» της Βουλής των Κοινοτήτων, δηλαδή τον άντρα και τη γυναίκα βουλευτή με την πιο μακρόχρονη παρουσία στο νομοθετικό σώμα (από το 1983 και το 1987 αντίστοιχα).

Εν τέλει, το σώμα επανεξέλεξε ομοφώνως στη θέση του Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων τον σερ Λίντσεϊ Χόιλ, που προέρχεται από τους Εργατικούς και εκλέγεται από το 1997 στην περιφέρεια του Τσόρλεϊ της κομητείας του Λάνκασιρ στη βόρεια Αγγλία.

Την εκλογή ακολούθησαν οι ομιλίες των ηγετών ή εκπροσώπων των 11 κομμάτων που κατέλαβαν έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, οι οποίοι συνεχάρησαν τον σερ Λίντσεϊ.

Η αρχή έγινε με τον σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος στην πρώτη κοινοβουλευτική ομιλία του ως Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θέλει να επαναφέρει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο «στην υπηρεσία των πολιτών».

Από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον ο υπό παραίτηση αρχηγός των Συντηρητικών Ρίσι Σούνακ υποσχέθηκε «επαγγελματική και αποτελεσματική» αντιπολίτευση.

Την πρώτη ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ως αρχηγός του Reform UK, έκανε και ο Νάιτζελ Φάρατζ, υπενθυμίζοντας αυτοσαρκαζόμενος ότι είχε προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να καταλάβει έδρα στη Βουλή.

Ήδη με την πρώτη του ομιλία, πάντως, ο αμφιλεγόμενος ευρωσκεπτικιστής πολιτικός προκάλεσε μουρμουρητά καθώς επιτέθηκε στον προηγούμενο Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκαου, τον οποίο χαρακτήρισε «μικρό άνδρα» λόγω προσπαθειών να εμποδίσει το Brexit.

Ακολούθησε η ορκωμοσία της κυβέρνησης και των βουλευτών, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

