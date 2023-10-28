Ο επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, δήλωσε απόψε έτοιμος να συμφωνήσει «αμέσως» στην ανταλλαγή των ομήρων που κρατά η οργάνωση με «όλους τους κρατούμενους» Παλαιστίνιους σε φυλακές του Ισραήλ.

«Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε αμέσως μια ανταλλαγή για να απελευθερώσουμε όλους τους κρατούμενους σε φυλακές του σιωνιστή εχθρού, σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που είναι στα χέρια της αντίστασης» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σινουάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.