Πολλές χώρες του Κόλπου προειδοποίησαν σήμερα το Ισράηλ να μην επιχειρήσει νέα χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, με τη Σαουδική Αραβία να καταγγέλλει την «αδικαιολόγητη» παραβίαση του διεθνούς δικαίου και το Ομάν να κατηγορεί τις ισραηλινές δυνάμεις για «εγκλήματα πολέμου».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πρώτη χώρα του κόλπου που εξομάλυνε τις σχέσεις της με το Ισραήλ, καταδίκασαν τη χερσαία επιχείρηση και εξέφρασαν «βαθύτατη ανησυχία» για την κλιμάκωση και την «επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης που απειλεί να στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους αμάχους», μετέδωσε το πρακτορείο WAM.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας τονίζεται ότι «η κατάφωρη και αδικαιολόγητη παραβίαση του διεθνούς δικαίου (…) θα έχει σοβαρές συνέπειες στη σταθερότητα της περιοχής». Το βασίλειο κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα «να αναλάβει τις ευθύνες της» ώστε να τερματιστεί η στρατιωτική επιχείρηση και να επιτραπεί στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να παράσχουν βοήθεια στους αμάχους.

Νωρίτερα, ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν επικοινώνησε με τους ομολόγους του της Ιορδανίας, του Μαρόκου και της Αιγύπτου και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «η χερσαία κλιμάκωση θα έχει σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους και καταστροφικές επιπτώσεις σε ανθρωπιστικό και οικονομικό επίπεδο».

Το Ομάν από την πλευρά του κατηγόρησε το Ισραήλ για «εγκλήματα πολέμου» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» στη Γάζα. Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών κάνει επίσης λόγω για κίνδυνο αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής λόγω της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα.

Για το Κουβέιτ, «κάθε χερσαία εισβολή στη Γάζα (…) θα αποδείκνυε ότι «η ισραηλινή κατοχή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να διαπράττει εγκλήματα κατά του αδελφού παλαιστινιακού λαού».

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε την κλιμάκωση κάνοντας λόγο για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.