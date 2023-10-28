Τα ΗΑΕ ζητούν κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ και ενημέρωση από τις υπηρεσίες αρωγής για την κατάσταση στη Γάζα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεδριάσει «το συντομότερο δυνατόν», μετά την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Συμβούλιο ενδέχεται να συνεδριάσει ακόμη και αύριο Κυριακή, ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Τα ΗΑΕ ζήτησαν να γίνει ενημέρωση από τον Μάρτιν Γκρίφιθς, τον επικεφαλής των υπηρεσιών αρωγής του ΟΗΕ και τον Φιλίπ Λαζαρινί, τον επικεφαλής του γραφείου για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

