Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν «άμεση αποκλιμάκωση»

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος της αυτόνομης περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί απηύθυναν σήμερα έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στη Συρία, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

«Κάλεσαν όλες οι πλευρές να προχωρήσουν στην αποκλιμάκωση αμέσως και να εφαρμόσουν μόνιμη κατάπαυση του πυρός». Ζητούν επίσης «την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι σ.σ.) στο συριακό κράτος, βάσει της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου 2025, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στην κεντρική διοίκηση, η εφαρμογή της οποίας ωστόσο καθυστερεί».

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νετσιρβάν Μπαρζανί πρόσθεσαν ότι είναι «πλήρης ευθύνη των συριακών αρχών να διασφαλίσουν την προστασία» των αμάχων πληθυσμών σύμφωνα με το Ελιζέ. Οι ΣΔΔ έκαναν λόγο σήμερα για σφοδρές μάχες με τον συριακό στρατό.

