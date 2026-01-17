Σύμφωνα με αναφορές, δύο διαδηλωτές τυφλώθηκαν από τα λεγόμενα «λιγότερο θανατηφόρα» πυρομαχικά που χρησιμοποίησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της υπηρεσίας ICE (Μετανάστευσης και Τελωνείων) την περασμένη εβδομάδα στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι τυφλώσεις αυτές σημειώνονται εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου των πολιτικών χρήσης βίας από τις ομοσπονδιακές αρχές, αφότου ο θανάσιμος πυροβολισμός της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE πυροδότησε πανεθνικές διαμαρτυρίες.

Βίντεο από τη διαδήλωση στη Σάντα Άνα, το οποίο διαδόθηκε ευρέως, δείχνει έναν πράκτορα της εσωτερικής ασφάλειας (Homeland Security) να πυροβολεί τον 21χρονο Kaden Rummler στο πρόσωπο με λιγότερο θανατηφόρο πυρομαχικό από απόσταση μόλις λίγων μέτρων. Οι γιατροί βρήκαν θραύσματα γυαλιού και πλαστικού στο κρανίο του και ένα μεταλλικό θραύσμα σφηνωμένο πολύ κοντά στην καρωτίδα του. Το βίντεο δείχνει επίσης τον ομοσπονδιακό πράκτορα να σέρνει τον Rummler για αρκετά μέτρα στο πεζοδρόμιο και μέσα σε ένα ομοσπονδιακό κτίριο αφού τον πυροβόλησε. Το περιστατικό τον άφησε τυφλό από το αριστερό μάτι.

«Δεν μπορώ να φτερνιστώ ή να βήξω γιατί είναι επικίνδυνο», δήλωσε ο Rummler στο KTLA. «Αφαίρεσαν από το μάτι μου ένα κομμάτι πλαστικό στο μέγεθος νομίσματος».

«Είπαν ότι ήταν θαύμα που επέζησα», πρόσθεσε. Ο Rummler έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 46 κιλά, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Ένα δεύτερο άτομο, ο 31χρονος Britain Rodriguez, περιέγραψε ότι δέχθηκε παρόμοιο πυροβολισμό από κοντινή απόσταση στο πρόσωπο με λιγότερο θανατηφόρο βλήμα στην ίδια διαδήλωση, λέγοντας σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times την Παρασκευή ότι ένιωσε σαν το «μάτι του να εξερράγη μέσα στο κεφάλι του».

Ο πυροβολισμός φαίνεται να συνέβη περίπου την ίδια ώρα με εκείνον που τύφλωσε τον Rummler.

Οι πολιτικές χρήσης βίας της εσωτερικής ασφάλειας περιγράφουν τη «χρήση όπλων πρόσκρουσης για πλήγμα στον αυχένα ή το κεφάλι» ως μορφή «θανατηφόρας βίας».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Guardian για σχολιασμό σχετικά με τα περιστατικά στη Σάντα Άνα.

Ωστόσο, μια εκπρόσωπος του DHS, η Tricia McLaughlin, περιέγραψε τους διαδηλωτές ως «όχλο», κατηγορώντας τους ότι πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Οι δηλώσεις πάνε κόντρα σε δηλώσεις της τοπικής αστυνομίας και των μέσων ενημέρωσης, που ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές πέταξαν μόνο κώνους κυκλοφορίας. Στο βίντεο του πυροβολισμού του Rummler δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πετάχτηκε οτιδήποτε κατά των αρχών.

Αγρυπνία για τη Ρενέ Γκουντ

Περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα για μια πορεία και αγρυπνία προς τιμήν της Ρενέ Γκουντ, κατά την οποία σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με διαδήλωση μπροστά από ένα ομοσπονδιακό κτίριο που χρησιμοποιείται από την ICE.

Ο επόπτης της κομητείας Όραντζ, Vicente Sarmiento, περιέγραψε την εκδήλωση ως «πολύ ειρηνική». Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν τοπικοί αξιωματούχοι και «πολλοί γονείς με καροτσάκια», όπως είπε.

Μια ομάδα πρακτόρων της εσωτερικής ασφάλειας στεκόταν στην κορυφή των σκαλοπατιών του ομοσπονδιακού κτιρίου κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Όταν οι διαδηλωτές πλησίασαν, οι πράκτορες τους αντιμετώπισαν, σύμφωνα με τον Sarmiento. Βίντεο από τον πυροβολισμό που τύφλωσε τον Rummler τον δείχνουν να πλησιάζει τους πράκτορες με μια ντουντούκα, αφού εκείνοι άρπαξαν έναν άλλο διαδηλωτή και τον έσυραν στις σκάλες για να τον θέσουν υπό κράτηση.

«Αισθάνομαι εξοργισμένος που ορισμένοι από τους ομοσπονδιακούς εκπροσώπους μας και άλλοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν αυτές τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που έχουν πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο και δεν μας προστατεύουν πια, αλλά προκαλούν σοβαρές βλάβες – σκοτώνοντας και ακρωτηριάζοντας ανθρώπους», δήλωσε ο Sarmiento. «Είμαι πραγματικά, πραγματικά αναστατωμένος».

Ο έλεγχος πλήθους δεν αποτελεί τυπική λειτουργία για την εσωτερική ασφάλεια. Δεν είναι σαφές γιατί ο ομοσπονδιακός πράκτορας επέλεξε να εμπλακεί με διαδηλωτές που δεν αποτελούσαν στόχο επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση και οι οποίοι φαινόταν να διαδηλώνουν σε δημόσιο χώρο, έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο.

Ο εγκληματολόγος του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, Edward Maguire, ο οποίος έχει μελετήσει τον έλεγχο πλήθους, δεν παρακολούθησε τη διαδήλωση στη Σάντα Άνα, αλλά δήλωσε ότι πρόσφατες ενέργειες του DHS σε άλλα μέρη «φαίνονται ασυνεπείς με τις βασικές αρχές διαχείρισης πλήθους και αποκλιμάκωσης».

«Έρευνες δεκαετιών δείχνουν ότι όταν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται σε πλήθη και διαμαρτυρίες με αυτόν τον τρόπο, τείνουν να κλιμακώνουν την ένταση και τη σύγκρουση, αυξάνοντας τον κίνδυνο βλάβης τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για τους πολίτες», έγραψε ο Maguire σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

