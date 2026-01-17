Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ αυτή την εβδομάδα σχετικά με ένα Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα δεν ήταν συντονισμένη με το Ισραήλ και ερχόταν σε αντίθεση με την ισραηλινή πολιτική.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Γκιντεόν Σάαρ, Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, θα θέσει το ζήτημα στον ομόλογό του, Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

