Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά τοποθεσίες της Χαμάς και συστοιχίες πυραύλων στη Γάζα - Βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σφυροκοπά τοποθεσίες της Χαμάς σε όλη τη Γάζα, ενόψει της χερσαίας επιχείρησης στην περιοχή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν «εκτεταμένες» αεροπορικές επιδρομές εναντίον πολλών τοποθεσιών της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

🔻 The past 24hrs: The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure. Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages. The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομές στο έδαφος της Γάζας για να εξαλείψει την απειλή των τρομοκρατικών πυρήνων και υποδομών.



«Οι στρατιώτες συνέλεξαν στοιχεία που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό ομήρων» τονίζεται σε ανακοίνωση των IDF.



Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνέχισε να χτυπά τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς και συστοιχίες αντιαρματικών πυραύλων στη Γάζα «αμέσως μετά τη χρήση τους για επίθεση στο Ισραήλ».



Παράλληλα, ένα drone των IDF χτυπά αυτή τη στιγμή τρομοκρατικούς στόχους που ανήκουν στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Οι IDF θα προστατέψουν τον λαό του Ισραήλ. Η Χαμάς έσφαξε αδιάκριτα αθώους Ισραηλινούς πολίτες. Τώρα η Χαμάς κρύβεται πίσω από τους ανθρώπους στη Γάζα. Γι' αυτό τους ζητάμε να μετακινηθούν. Γιατί ο Ισραηλινός Στρατός θα προστατεύσει τον λαό του Ισραήλ» διαμηνύει ο ισραηλινός στρατός.

The IDF will protect the people of Israel.



Hamas indiscriminately slaughtered innocent Israeli civilians.



Now Hamas is hiding behind the people in Gaza.



That's why we're asking them to move.



Because the IDF will protect the people of Israel.