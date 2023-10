Νέο διάγγελμα Νετανιάχου: Χτυπήσαμε σκληρά τη Χαμάς, αλλά «είναι μόνο η αρχή» Κόσμος 21:43, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Θα καταστρέψουμε τη Χαμάς και θα κερδίσουμε, αλλά θα χρειαστεί χρόνος», ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου