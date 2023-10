Μόσχα: Οι επιθέσεις του IDF στη Συρία θα οδηγήσουν σε ανάφλεξη την περιοχή - Έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα Κόσμος 22:22, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο συριακό έδαφος θα μπορούσαν να έχουν «εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες»