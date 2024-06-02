Έξαλλη έγινε η Adele κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της residency στο Λας Βέγκας στο Caesars Palace όταν ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Το Pride είναι χάλια».

Τότε η διάσημη τραγουδίστρια – που έχει υπερασπιστεί πολλές φορές τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας, σταμάτησε την συναυλία και τον «στόλισε» από τη σκηνή, κάνοντας τον ρεζίλι στους χιλιάδες θεατές.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:



“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV — Pop Base (@PopBase) June 2, 2024

«Ήρθες στο δικό μου σόου και είπες ότι το Pride είναι χάλια; Είσαι γ****** ηλίθιος; Μην είσαι τόσο γ****** γελοίος. Αν δεν έχεις τίποτα καλό να πεις, σκάσε, εντάξει;» του φώναξε εξαγριωμένη ενώ το κοινό την χειροκροτούσε.



