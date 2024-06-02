Λογαριασμός
Τα «πήρε» η Adele με σχόλιο ομοφοβικού θεατή σε συναυλία της: «Μην είσαι τόσο γελοίος. Αν δεν έχεις τίποτα καλό να πεις, σκάσε» - Βίντεο

Οταν ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Το Pride είναι χάλια» η σταρ σταμάτησε να τραγουδά και τον... στόλισε από την σκηνή 

Adele

Έξαλλη έγινε η Adele  κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της residency στο Λας Βέγκας στο Caesars Palace όταν ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Το Pride είναι χάλια».

Τότε η διάσημη τραγουδίστρια – που έχει υπερασπιστεί πολλές φορές τα δικαιώματα της  LGBTQ+ κοινότητας, σταμάτησε την συναυλία και τον «στόλισε» από τη σκηνή, κάνοντας τον ρεζίλι στους χιλιάδες θεατές. 

 «Ήρθες στο δικό μου σόου και είπες ότι το Pride είναι χάλια; Είσαι γ****** ηλίθιος; Μην είσαι τόσο γ****** γελοίος. Αν δεν έχεις τίποτα καλό να πεις, σκάσε, εντάξει;» του φώναξε εξαγριωμένη ενώ το κοινό την χειροκροτούσε. 
 

