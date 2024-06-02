Την υποψηφιότητά του για τις εκλογές της ΕΠΟ παρουσίασε ο Μάκης Γκαγκάτσης σε εκδήλωση που έγινε στο «Μακεδονία Παλάς». Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε βέβαιος για τη νίκη του στις αρχαιρεσίες της 22ας Ιουλίου ποντάροντας στη στήριξη πολλών ενώσεων και ΠΑΕ, που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση της Κυριακής.

«Είμαι συγκινημένος. Ανακοινώνω και επίσημα την υποψηφιότητα μου για τις εκλογές της ΕΠΟ στις 22 Ιουλίου. Ευχαριστώ τον πατέρα μου, που είναι εδώ, τον πρώην πρόεδρο, Βαγγέλη Γραμμένο, τη σύζυγο μου. Θα ήθελα να είναι και η μητέρα μου εδώ, αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε μαζί μας. Το ψηφοδέλτιο μας είναι ψηφοδέλτιο αναδόμησης για την ΕΠΟ» ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση με τον πατέρα του και άλλοτε πρόεδρο της ΕΠΟ, Βασίλη Γκαγκάτση, να είναι στο ακροατήριο.

«Οι εκλογές που έρχονται κρίθηκαν, χωρίς καμία έπαρση. Οι απαιτήσεις του κόσμου είναι να κάνουμε το επόμενο βήμα στο ερασιτεχνικό και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Για την ΚΕΔ και τον πρόεδρο εκεί, θα υπάρξει επιστολή στην UEFA και τον κ. Ροσέτι, για να υποδείξει εκείνος υποψήφιο. Όσον αφορά τη θέση του CEO, θα πραγματοποιηθεί ανοικτός διαγωνισμός και η εκτελεστική επιτροπή θα αποφασίσει. Δε θέλουμε να ακούει κάποιος τη λέξη «ΕΠΟ» και να στρίβει. Δε θέλουμε να γίνεται τελικός Κυπέλλου χωρίς κόσμο. Σήμερα ήταν μια συγκέντρωση νίκης. Έχουμε ήδη 39 ψήφους και μία ακόμα Ένωση και τις μισές ΠΑΕ της Super League, αλλά και 4-5 Ενώσεις που μας στηρίζουν! Δεν έχει σημασία αν έχουμε αντιπάλους, όλους τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ακόμα και όσοι δεν είναι εδώ, είναι συνάδελφοι μας. Είμαι περήφανος που θα υπηρετήσω μαζί σας το ελληνικό ποδόσφαιρο, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, που θα έχουν όλοι συμφέρον. Ώρα να πάμε μπροστά!», πρόσθεσε.

