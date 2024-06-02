Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει η Μαλάλα Γιουσαφζάι (Malala Yousafzai);

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια έκανε το ντεμπούτο της και ως ηθοποιός με ένα μοναδικό cameo στη βρετανική κωμική σειρά «We Are Lady Parts» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Νίντα Μάνζουρ (Nida Manzoor).

Στο δεύτερο επεισόδιο "Malala Made Me Do It" της ολοκαίνουργιας σεζόν, οι πρωταγωνίστριες ερμηνεύουν ένα κάντρι τραγούδι. Σύμφωνα με το ΕΤ, κατά τη διάρκεια μιας φανταστικής σεκάνς που το συνοδεύει με στοιχεία γουέστερν, η Γιουσαφζάι, ξεπροβάλλει ντυμένη με πακιστανικής έμπνευσης ενδυμασία, καθισμένη πάνω σε ένα ψεύτικο άλογο.

Η κωμική σειρά του Peacock έκανε το ντεμπούτο της το 2021 και ακολουθεί μια punk-rock μπάντα μουσουλμάνων γυναικών με την ονομασία «Lady Parts» που αναζητούν τη μεγάλη τους ευκαιρία. Πρωταγωνιστούν οι Anjana Vasan, Sarah Kameela Impey, Juliette Motamed, Lucie Shorthouse και Faith Omole.

Η Μαλάλα σε συνέντευξή της στη Vogue υπογράμμισε: «Δεν περίμενα ποτέ να εμφανιστώ σε μια σειρά». «Επιτέλους δείχνω το κρυμμένο μου ταλέντο» είπε χαριτολογώντας.

Για την ίδια ήταν εύκολο να πει το "ναι" επειδή θαυμάζει τη σειρά που προβάλλει ιστορίες μουσουλμάνων κοριτσιών.

«Ελπίζω να ακούσουμε περισσότερες ιστορίες ανθρώπων από τη Γάζα, από το Αφγανιστάν και από άλλα μέρη του κόσμου και να χρησιμοποιήσουμε όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας, δημόσια και ιδιωτικά, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουμε μια φωνή για τους ανθρώπους στη Γάζα» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

