Calciomercato: «Δεν αποκλείεται η επιστροφή Σάρι στη Λάτσιο»

Ένα σενάριο που ίσως περιπλέκει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να προσλάβει τον Μαουρίτσιο Σάρι παρουσιάζει το calciomercato.

Σύμφωνα με αυτό, είναι πιθανή η λύση της συνεργασίας της Λάτσιο με τον Ιγκόρ Τούντορ, καθώς τα αποτελέσματα που έφερε δεν ήταν καλά και έχει έρθει σε ρήξη με αρκετούς παίκτες που δεν τον θέλουν στον πάγκο.

Εφόσον αποφασιστεί η απομάκρυνση του Κροάτη άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ (κάτι που έχει αποκλείσει δημοσίως ο πρόεδρος Κλαούντιο Λοτίτο), τότε το ιταλικό Μέσο δεν θεωρεί απίθανη την επιστροφή του Σάρι. Ο 65χρονος προπονητής είχε παραιτηθεί τον Μάρτιο από τη θέση του δηλώνοντας προδομένος από τη διοίκηση, ωστόσο φέρεται να δείχνει θετικός σε μια τέτοια επάνοδο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεγάλη πρόταση στον Σάρι για την τεχνική του ηγεσία και βρίσκεται εν αναμονή της απάντησής του.

