Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οι παραμυθένιοι καταρράκτες Κράβιτσα

Οι καταρράκτες Κράβιτσα (ή Κράβιτσε - Kravice Waterfalls) είναι μία από τις πιο όμορφες φυσικές τοποθεσίες της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης,

Βρίσκονται περίπου μία ώρα μακριά απ’ το Μόσταρ, κοντά στα σύνορα με την Κροατία, σε μια περιοχή «επίγειο παράδεισο», με πυκνή βλάστηση.

Οι καταρράκτες πέφτουν από ύψος 25 μέτρων δημιουργώντας μία όμορφη λίμνη με κρυστάλλινα νερά.

Για την ακρίβεια, ο Κράβιτσα χωρίζεται σε 20 καταρράκτες, με τη λίμνη από κάτω να έχει ακτίνα περίπου 120 μέτρα.

Ολόκληρη η περιοχή προστατεύεται από την πολιτειακή κυβέρνηση, αλλά είναι ανοιχτή στο τοπικό κοινό και στους τουρίστες για επισκέψεις, πικνίκ, κατασκήνωση, ακόμη και κολύμπι.

Trivia: Κράβιτσα (ή Κράβιτσε), σημαίνει μικρή αγελάδα. Τοπικές ιστορίες θέλουν μία αγελάδα να παρασύρθηκε απ’ τον ποταμό μέχρι που οι ντόπιοι την εντόπισαν κάτω απ’ τον καταρράκτη, εξ ού και το όνομα που πήρε.

Πηγή: skai.gr

