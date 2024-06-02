Γερμανία: Ένας νεκρός λόγω κακοκαιρίας, εκκενώσεις οικισμών

Ισχυρές βροχοπτώσεις μαίνονται από το απόγευμα της Παρασκευής στη νότια Γερμανία. Ένας πυροσβέστης νεκρός, εκτροχιασμός τρένου στην πόλη Σβέμπις Γκμυντ.Για τις «πλημμύρες του αιώνα» στο γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας, αλλά και εκείνο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, κάνουν λόγο το Spiegel Online και το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv. Από την Παρασκευή εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν ποταμοί και πολλές περιοχές της νότιας Γερμανίας να κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



Τα πιο σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στη Βαυαρία και συγκεκριμένα στις περιοχές του Άουγκσμπουργκ, της Νυρεμβέργης, της Βαμβέργης και του Ρέγκενσμπουργκ. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πλήξει τη Βαυαρία χιονιάς, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.



Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Ήδη το απόγευμα της Παρασκευής στo νησί Λίνταου, στη λίμνη της Κωνσταντίας, η ποσότητα του νερού που κατέπεσε ξεπερνούσε τα 125 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις η κακοκαιρία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Δευτέρας, αλλά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να κινούνται προς τα βόρεια, με πιθανό επίκεντρο τις περιφέρειες της Άνω Βαυαρίας, της Έσσης και της νότιας Ρηνανίας.

Έχασε τη ζωή του στο καθήκον

Το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας καταγράφεται στην περιφέρεια Πφαφενχόφεν της Βαυαρίας, βόρεια του Μονάχου. Ένας 42χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει μία οικογένεια, όταν το φουσκωτό σκάφος στο οποίο επέβαινε με άλλους τρεις συναδέλφους του ανετράπη από τα ορμητικά νερά, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ιλμ, αργά το βράδυ του Σαββάτου.



«H είδηση αυτή μας ραγίζει την καρδιά» δηλώνει ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ για τον άτυχο πυροσβέστη. «Θα θυμόμαστε για πάντα την προσφορά του και τη θέλησή του να βοηθήσει τους συνανθρώπους του».



Οι υπόλοιποι πυροσβέστες που επέβαιναν στο φουσκωτό σκάφος διασώθηκαν. Στην ίδια περιοχή εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους- μεταξύ αυτών και οι ένοικοι δύο οίκων ευγηρίας.



Παρά λίγο τραγωδία στην περιοχή του Σβέμπις Γκμυντ, περίπου 50 χλμ. ανατολικά της Στουτγάρδης, το βράδυ του Σαββάτου: Δύο βαγόνια ενός τρένου υψηλής ταχύτητας (ICE) με 185 επιβάτες εκτροχιάστηκαν λόγω κατολίσθησης, την οποία προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά ευτυχώς δεν αναποδογύρισαν. Οι διασώστες έφτασαν εγκαίρως στο σημείο και όλοι οι επιβάτες παραμένουν σώοι και αβλαβείς.



Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) επισημαίνουν ότι, λόγω της έκρυθμης κατάστασης, θα υπάρξουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια από και προς το Μόναχο, τη Στουτγάρδη, το Άουγκσμπουργκ και άλλες μεγάλες πόλεις της νότιας Γερμανίας, όπως επίσης και στη σιδηροδρομική σύνδεση με την Ελβετία μέσω Καρλσρούης.





