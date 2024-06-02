Ο Τόνι Κρόος έβαλε τέλος σε μια σπουδαία καριέρα με ιδανικό τρόπο και με ένα σπάνιο ρεκόρ. Κατακτώντας το Champions League με τη Ρεάλ χθες στο «Γουέμπλεϊ» απέναντι στη Ντόρτμουντ (2-0), ο Γερμανός μέσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά από 29 χρόνια που αποσύρεται σηκώνοντας ευρωπαϊκό τρόπαιο και παίζοντας βασικός στον τελικό.

Ο προηγούμενος που τα είχε καταφέρει εντοπίζεται στον… προηγούμενο αγώνα και συγκεκριμένα ήταν ο Φρανκ Ράικαρντ, ο οποίος είχε κατακτήσει το Champions League με τον Άγιαξ το 1995 αγωνιζόμενος βασικός στον τελικό του «Ερνστ Χάπελ» της Βιέννης απέναντι στη Μίλαν, που είχε κριθεί από ένα γκολ του 19χρονου-τότε-Πάτρικ Κλάιφερτ στο 85’.

