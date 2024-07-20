Ένα έμβρυο διασώθηκε από την κοιλιά Παλαιστίνιας εγκύου η οποία σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα, όπως ανέφερε σήμερα ένα νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εδώ και εννέα μήνες μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Η γυναίκα, εννέα μηνών έγκυος, ήταν μεταξύ των τουλάχιστον 24 θυμάτων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης του παλαιστινιακού θύλακα, από σειρά αεροπορικών πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Είχε τραυματιστεί σοβαρά στη διάρκεια επιδρομής στον καταυλισμό Νουσέιρατ, στο κέντρο, που προκάλεσε τον θάνατο άλλων δύο γυναικών και ενός παιδιού, σύμφωνα με αξιωματούχο του νοσοκομείου αλ Άουντα.

Υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο, δήλωσε στο AFP ο δρ Ράεντ αλ-Σάουντι, επικεφαλής του γυναικολογικού-μαιευτικού τμήματος του αλ Άουντα. «Μετά τον θάνατό της, οι γιατροί έκαναν υπερηχογράφημα προκειμένου να εξακριβώσουν την κατάσταση του εμβρύου και διαπίστωσαν πως η καρδιά του χτυπούσε» προτού καλέσουν τους χειρουργούς, είπε.

Οι τελευταίοι «πραγματοποίησαν αμέσως καισαρική και έβγαλαν το έμβρυο», επιβεβαίωσε ο δρ Άκραμ Χουσέιν, χειρουργός επειγόντων περιστατικών. «Το μωρό ήταν καλά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των μαρτύρων του αλ Άκσα» στη γειτονική πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, πρόσθεσε.

Ο πατέρας του νεογέννητου, ενός αγοριού, που είχε τραυματιστεί επίσης κατά τον βομβαρδισμό, διευκρίνισε ο δρ Χουσέιν, διακομίστηκε στο ίδιο νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωση πως «εξόντωσε έναν αριθμό τρομοκρατών σε πολλές συγκρούσεις» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε στις αρχές τις εβδομάδας πως η χώρα του πρέπει να «αυξήσει περαιτέρω» τη στρατιωτική πίεση στη Χαμάς.

Περίπου τριάντα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε από την πλευρά της σε μια ανακοίνωση η Χαμάς.

Η ισλαμιστική οργάνωση βλέπει σε αυτό μια «απάντηση» του Ισραήλ στη χθεσινή γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με τους ισραηλινούς εποικισμούς.

Η ανώτατη δικαστική αρχή του ΟΗΕ έκρινε «παράνομη» την κατοχή από το Ισραήλ παλαιστινιακών εδαφών από το 1967, απόφαση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «ιστορική» και το Ισραήλ «ψευδή».

Ο πόλεμος στη Γάζα, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, προκάλεσε τον θάνατο 1.195 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP με βάση επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Σε απάντηση, η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση ισοπέδωσε τη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον 38.919 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.