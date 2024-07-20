Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση σήμερα Σάββατο από τότε που ο 20χρονος Τόμας Κρουκς αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει πριν από μία εβδομάδα.

Ο Τραμπ θα εμφανιστεί στο Γκραντ Ράπιντς, στο πεδίο μάχης του Μίσιγκαν, μαζί με τον εκλεκτό του και υποψήφιο αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς. Αυτή θα είναι η πρώτη τους προεκλογική ομιλία μαζί.

Δεν είναι σαφές τι είδους ομιλία θα εκφωνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, αλλά οι σκληροί υποστηρικτές του συνήθως συρρέουν σε τέτοιες εκδηλώσεις για να ακούσουν την πιο παραδοσιακή εμπρηστική ρητορική του Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Βανς θα ανέβουν στη σκηνή στο Γκραν Ράπιντς με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενωμένο πίσω τους μετά το συνέδριο υποψηφιοτήτων αυτής της εβδομάδας. Αντίθετα, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε αναταραχή και δεν είναι πλέον βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών που θα αντιμετωπίσει τον Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενες εκκλήσεις από πολλούς εκλεγμένους αξιωματούχους του κόμματός του να παραιτηθεί ως υποψήφιος του κόμματος στον Λευκό Οίκο και να τερματίσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή του. Μάλιστα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ να προηγείται στις περισσότερες πολιτείες.

