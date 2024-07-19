Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε διαταγή του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ η οποία προέβλεπε να στηθεί νοσοκομείο εκστρατείας στην ισραηλινή επικράτεια προκειμένου να προσφερθεί περίθαλψη σε άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από εννέα και πλέον μήνες πολέμου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του χθες Πέμπτη.

Ο κ. Νετανιάχου «δεν εγκρίνει τη δημιουργία νοσοκομείου για Γαζαίους στο εσωτερικό της ισραηλινής επικράτειας» και το νοσοκομείο εκστρατείας «κατά συνέπεια δεν θα δημιουργηθεί», διευκρίνισε το γραφείο του.

Ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ ανέφερε προχθές Τετάρτη σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα πως διέταξε να δημιουργηθεί «προσωρινό» νοσοκομείο στο Ισραήλ για να προσφέρεται περίθαλψη σε παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, τον πολιορκημένο και ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακο όπου το σύστημα υγείας έχει σχεδόν καταρρεύσει.

Ο κ. Γκάλαντ αναφέρθηκε στο νοσοκομείο εκστρατείας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, πρόσθετε το δελτίο Τύπου.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως προτού διατάξει να στηθεί νοσοκομείο εκστρατείας, ο κ. Γκάλαντ είχε ζητήσει δύο εβδομάδες νωρίτερα να επιταχυνθεί «η εσπευσμένη απομάκρυνση ασθενών, ειδικά παιδιών ασθενών» από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο πρωθυπουργός ακύρωσε τη διαταγή και, για πολιτικούς λόγους, εμπόδισε την ανθρωπιστική λύση» αυτή, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

