Μαλαισία: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων - Το ένα έφυγε από το σημείο του ατυχήματος

Η ακτοφυλακή της Μαλαισίας δήλωσε σήμερα πως ένα από τα δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια που ενεπλάκησαν σε σύγκρουση η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και στα δύο έφυγε από το σημείο του ατυχήματος και φέρεται να έχει απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού του.

Η ακτοφυλακή ανέφερε πως παρακολουθεί τη θέση του δεξαμενόπλοιου Ceres I, που φέρει σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και φέρεται να βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων της Μαλαισίας.

Το Ceres I ενεπλάκη σε σύγκρουση η οποία αναφέρθηκε νωρίς χθες, Παρασκευή, με το υπό σημαία Σιγκαπούρης δεξαμενόπλοιο Hafnia Nile περίπου 55 χλμ. βορειοανατολικά του νησιού Πέντρα Μπράνκα της Σιγκαπούρης, όπως ανέφερε χθες η Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA).

Από τα 40 μέλη του πληρώματος του Ceres I, ανέφερε η MPA, 14 απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας της Σιγκαπούρης ενώ τα υπόλοιπα 26 διεξήγαγαν επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς πάνω στο πλοίο.

Η κινεζική πλοιοκτήτρια εταιρία του Ceres I δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλια χθες και σήμερα.

Και τα 22 μέλη του πληρώματος του Hafnia απομακρύνθηκαν από το πλοίο και έφθασαν στη Σιγκαπούρη, ανέφερε χθες η εταιρία που το διαχειρίζεται.

Η Hafnia, η εταιρία που διαχειρίζεται το Hafnia Nile, δήλωσε χθες πως ένα ρυμουλκό βρίσκεται στην περιοχή προκειμένου να συνδράμει το πλοίο, με ειδικά ρυμουλκά καθ΄οδόν προκειμένου να συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Βίντεο που αναρτήθηκε από την ακτοφυλακή της Μαλαισίας δείχνει το μαυρισμένο από τον καπνό δεξαμενόπλοιο Hafnia Nile να επιπλέει.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν δεν είναι γνωστές.

Η MPA δεν απάντησε προσώρας σήμερα σε αίτημα για σχόλια.

Το Ceres 1 είναι ένα πολύ μεγάλο (VLCC) δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου το οποίο σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού πλοίων μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού.

Ωστόσο το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν ανέφερε σήμερα ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο πλοίο μετέφεραν ιρανικό αργό.

Η περιοχή όπου αγκυροβόλησε το Ceres 1 είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται απο πλοία του λεγόμενου σκοτεινού στόλου για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου κατά παράβαση των κυρώσεων των ΗΠΑ, δήλωσε χθες η Μισέλ Βίεζε Μπόκμαν, αναλύτρια στη Lloyd's List Intelligence.

Ο Ματ Στάνλεϊ από την EMEA & APAC/Kpier, δήλωσε χθες πως το Ceres 1 έχει ενταχθεί στον 'σκοτεινό στόλο' πολλές φορές -- αναφερόμενος στις περιπτώσεις όπου τα πλοία κλείνουν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους.

Το ικανότητας 74.000 τόνων νεκρού φορτίου δεξαμενόπλοιο Hafina Nile μετέφερε περίπου 300.000 βαρέλια νάφθας, σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού πλοίων των Kpler και LSEG

Η Σιγκαπούρη είναι ο μεγαλύτερος κόμβος της Ασίας για το εμπόριο πετρελαίου και το μεγαλύτερο παγκοσμίως λιμάνι εφοδιασμού με καύσιμα. Τα νερά που την περιβάλλουν είναι ζωτικής σημασίας εμπορικοί δίαυλοι ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ των πιο πολυσύχναστων θαλάσσιων διαδρόμων στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

