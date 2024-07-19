Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σημαντική δήλωση Μπλίνκεν: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών βρίσκονται στην τελική ευθεία με κάποια μόνο ζητήματα που παραμένουν στο τραπέζι

Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν εκτίμησε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πλησιάζουν στο τέλος τους.

«Απομένουν κάποια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, που χρειάζεται να τα διαπραγματευτούμε. Κάνουμε ακριβώς αυτό», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κολοράντο.

«Πιστεύω ότι απέχουμε μερικά μέτρα και οδεύουμε προς τη γραμμή του τερματισμού για να επιτύχουμε μια συμφωνία που θα περιλάμβανε την κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή των ομήρων στο σπίτι τους και θα μας έφερνε σε καλύτερη θέση για να επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα», πρόσθεσε ο Μπλίνκεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς κατάπαυση του πυρός Άντονι Μπλίνκεν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark