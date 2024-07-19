Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν εκτίμησε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πλησιάζουν στο τέλος τους.

«Απομένουν κάποια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, που χρειάζεται να τα διαπραγματευτούμε. Κάνουμε ακριβώς αυτό», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κολοράντο.

«Πιστεύω ότι απέχουμε μερικά μέτρα και οδεύουμε προς τη γραμμή του τερματισμού για να επιτύχουμε μια συμφωνία που θα περιλάμβανε την κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή των ομήρων στο σπίτι τους και θα μας έφερνε σε καλύτερη θέση για να επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα», πρόσθεσε ο Μπλίνκεν.

Πηγή: skai.gr

