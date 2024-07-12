Περίπου εξήντα σοροί βρέθηκαν χθες Πέμπτη κάτω από τα συντρίμμια στη Σουτζάια, ανατολική συνοικία της πόλης της Γάζας, μετά το πέρας ευρείας κλίμακας επιχείρησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον τομέα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θυλάκου.

Τον δέκατο μήνα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, διεξήχθησαν χθες Πέμπτη στο Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσά τους, νέες συνομιλίες κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, υπήρξε «πρόοδος».

Σκοπός των άκαρπων εδώ και μήνες διαπραγματεύσεων είναι να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που είχαν απαχθεί όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ προχθές Τετάρτη πως ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις που διεξήγαγε από την 27η Ιουνίου στη Σουτζάια, στην ανατολική πόλη της Γάζας, διαβεβαιώνοντας πως κατά τη διάρκειά τους κατέστρεψε «οκτώ σήραγγες» και εξάλειψε «δεκάδες τρομοκράτες».

Μετά την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως βρέθηκαν «περίπου εξήντα μάρτυρες» στα συντρίμμια.

Το «85% των ακινήτων» στη συνοικία είναι πλέον «μη κατοικήσιμα», χωρίς να λογαριάζεται το σύνολο των υποδομών που «κατεδαφίστηκαν», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε προχθές Τετάρτη όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την πόλη, με άλλα λόγια 300.000 ως 350.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στα φυλλάδια που πέταξε από αέρος προειδοποίησε πως η πόλη, όπου στις αρχές Ιανουαρίου διαβεβαίωνε πως «ολοκλήρωση τη διάλυση της στρατιωτικής δομής» της Χαμάς, παραμένει «επικίνδυνη ζώνη μαχών».

Χθες έκανε γνωστό πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο κεντρικό τμήμα της πόλης της Γάζας, βάζοντας στο στόχαστρο μαχητές «στα κεντρικά γραφεία του UNRWA», του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, χθες διεξάγονταν επίσης μάχες κι εξαπολύθηκαν βομβαρδισμοί στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 38.345 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Υγείας του θυλάκου.

Σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε την «αποτυχία» του στην επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί την 7η Οκτωβρίου.

Η έρευνα που διενεργήθηκε «δείχνει καθαρά το εύρος της αποτυχίας και της καταστροφής που υπέστησαν οι κάτοικοι του νότου, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τις οικογένειές τους με τα σώματά τους για ώρες, καθώς ο στρατός δεν ήταν εκεί για να τους προστατεύσει», τόνισε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Παράλληλα, χθες ο στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θυλάκου, στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, διαβεβαιώνοντας πως στοιχεία του «εξάλειψαν δεκάδες τρομοκράτες», ανάμεσά τους έναν που κατονόμασε ως «Χασάν Αμπού Κουίκ» και παρουσίασε ως αρχηγό των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, υπεύθυνο για «πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον του Ισραήλ.

Τέσσερα πτώματα, ανάμεσά τους αυτό παιδιού, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Ράφας έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη συνοικία Ταλ ας Σουλτάν, στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με τη διεύθυνση της δομής υγείας.

Στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Την ώρα που η ανθρωπιστική κατάσταση στον πολιορκημένο μικρό θύλακο συνεχίζει να χαρακτηρίζεται καταστροφική, ποσότητες βοήθειας είναι παρατημένες στην παλαιστινιακή πλευρά του φυλακίου Κερέμ Σαλόμ, με τον ΟΗΕ και το Ισραήλ να αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο όσον αφορά τη διανομή της.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις προσπάθειες για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Πρόκειται για δύσκολα ζητήματα, περίπλοκα. Υπάρχουν ακόμη χάσματα που πρέπει να γεφυρωθούν. Σημειώνουμε πρόοδο. Η τάση είναι θετική κι είμαι αποφασισμένος να επιτύχω αυτή τη συμφωνία, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, που πρέπει να τελειώσει τώρα», δήλωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσιγκτον μετά το πέρας της συνόδου του NATO.

Η Χαμάς έκανε μια παραχώρηση την Κυριακή ανακοινώνοντας δεν χαρακτηρίζει πλέον αναγκαία προϋπόθεση την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός για να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να λέει πως με συμφωνία ή χωρίς θα συνεχίσει τον πόλεμο «ωσότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι» που έχουν οριστεί, με άλλα λόγια η εξάλειψη της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Χθες βράδυ, δήλωσε πως η κυβέρνησή του έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που καταλήφθηκε στις αρχές Μαΐου, για να εμποδιστεί «το λαθρεμπόριο όπλων» με προορισμό τις δυνάμεις της Χαμάς από την αιγυπτιακή επικράτεια.

Η απαίτηση αυτή, να διατηρηθεί ο έλεγχος «του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας και του σημείου διέλευσης της Ράφας», είναι μέρος των «τεσσάρων αρχών» που έθεσε το Ισραήλ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, ενώ η Χαμάς από την πλευρά της απαιτεί να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη ζώνη ο ισραηλινός στρατός.

