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Ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ

Το μήλο έπεσε κάτω από το μηλιά - Ο Πρινς Σισέ, γιος του άλλοτε επιθετικού του Παναθηναϊκού, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «ρεντς»

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Πρινς Σισέ

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για την οικογένεια του Τζιμπρίλ Σισέ!

Ο άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού είδε τον γιο του, Πρινς Σισέ, να «ενηλικιώνεται» ποδοσφαιρικά, υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

Ο 17χρονος, που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός - ενώ στο ξεκίνημα της καριέρας του ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του ως στράικερ - προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της U18 των "reds", μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές και δύο τέρματα.

Μάλιστα, σε τέσσερα από αυτά τα παιχνίδια φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, δείγμα των ικανοτήτων του και της εμπιστοσύνης που έχουν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ στο πρόσωπό του.

Το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λίβερπουλ Παναθηναϊκός
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