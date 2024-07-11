Το Ισραήλ αξιώνει να διατηρήσει τον έλεγχο μιας ζώνης της Λωρίδας της Γάζας που συνορεύει με την Αίγυπτο, με σκοπό να εμποδίσει «το λαθρεμπόριο όπλων» που προορίζονται για τη Χαμάς, δήλωσε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ κατέλαβε τον αποκαλούμενο «διάδρομο της Φιλαδέλφειας» στις αρχές Μαΐου.

Το αίτημα να διατηρήσει το Ισραήλ τον έλεγχο του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας καθώς και της μεθοριακής διάβασης της Ράφα περιλαμβάνεται στις «τέσσερις αρχές» που έθεσε η ισραηλινή κυβέρνηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, είπε ο Νετανιάχου.

Η Χαμάς από την πλευρά της ζητά να αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός από τη ζώνη αυτή.

Πηγή: skai.gr

