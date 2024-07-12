Εμπορικό πλοίο ανέφερε εκρήξεις δυτικά από τη Μόχα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εμπορικό πλοίο της ανέφερε πως σημειώθηκαν δυο εκρήξεις στον θαλάσσιο χώρο περίπου 21 ναυτικά μίλια (39 χιλιόμετρα) δυτικά από τη Μόκα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Πύραυλος» έπεσε στο νερό και δεύτερος εξερράγη στον αέρα, ενημέρωσε το πλήρωμα του εμπορικού σκάφους την Ambrey, προσθέτοντας πως και οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν μισό ναυτικό μίλι μακριά.

Το εμπορικό πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), τόνισε η Ambrey, συμπληρώνοντας ότι «ερευνά» το κατά πόσον το σκάφος αυτό ανταποκρίνεται στο «προφίλ των στόχων των Χούθι».

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ, πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, εξαπολύει από τον Νοέμβριο επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στις θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγεται πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Στις δεκάδες επιθέσεις τους, οι Χούθι έχουν βυθίσει δυο εμπορικά πλοία, συνέλαβαν τρίτο και σκότωσαν τουλάχιστον τρεις ναυτικούς.

Η εκστρατεία τους είχε συνέπεια να αυξηθούν κατακόρυφα τα κόστη ασφάλισης των πλοίων που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα, εξωθώντας εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών να στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, εκτελώντας δρομολόγια πολύ πιο χρονοβόρα και δαπανηρά.

Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ, σε αρκετές περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία και την υποστήριξη διεθνούς συνασπισμού, διεξάγουν πλήγματα στο έδαφος της Υεμένης με σκοπό να μειώσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ανταρτών, που πρόσκεινται στο Ιράν.

