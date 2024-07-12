Μπάιντεν: «Πρόοδος» στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε δημοσιογράφους χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνόδου του NATO, ότι σημειώνεται «πρόοδος» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και μήνες για να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους, να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», είπε. «Πρόκειται για δύσκολα ζητήματα, περίπλοκα. Υπάρχουν ακόμη χάσματα που πρέπει να γεφυρωθούν. Σημειώνουμε πρόοδο. Η τάση είναι θετική κι είμαι αποφασισμένος να επιτύχω αυτή τη συμφωνία, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, που πρέπει να τελειώσει τώρα», πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.