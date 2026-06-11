Ο Χασάν Γιουσέφ, συνιδρυτής της Χαμάς, αφέθηκε ελεύθερος από τις ισραηλινές αρχές στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο που επικαλείται τον γιο του.

Ο 71χρονος Γιουσέφ κρατούνταν χωρίς δίκη από τον Οκτώβριο του 2023 στο πλαίσιο της διοικητικής κράτησης. Θεωρείται ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και συγκαταλέγεται στους συνιδρυτές της οργάνωσης τη δεκαετία του 1980, μαζί με τον σεΐχη Άχμεντ Γιασίν και άλλα παλαιστινιακά μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Το Ισραήλ έχει συλλάβει επανειλημμένα τον Γιουσέφ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Είχε αποφυλακιστεί για τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2020, έπειτα από 16 μήνες διοικητικής κράτησης.



الاحتلال يفرج عن القيادي الشيخ "حسن يوسف" بعد اعتقاله إدارياً منذ بداية الحرب على غزة. pic.twitter.com/HXVWseGrYH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 11, 2026

Πηγή: skai.gr

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