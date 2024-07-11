Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί κατά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Κάιρο από Ισραηλινούς, Αιγύπτιους και Αμερικανούς αξιωματούχους, σχετικά με τους όρους της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων.

Το Ισραηλινό Channel 13 μεταδίδει ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους όρους της συμφωνίας ανταλλαγής.Tο μίνι υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο και επιπλέον ισραηλινές αντιπροσωπείες θα επισκεφθούν το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Η Ισραηλινή Ραδιοφωνική Αρχή ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων αναμένεται να συνεχιστούν στη Ντόχα και επεσήμανε σημαντική πρόοδο στο θέμα της διέλευσης της Ράφα και του άξονα της Φιλαδέλφειας.

Ισραηλινή Ραδιοφωνική Αρχή δήλωσε ότι τα σημεία διαμάχης στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία είναι ο μηχανισμός για τον τερματισμό του πολέμου, ο αριθμός των αιχμαλώτων και η εκκένωση των κρατουμένων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στους Times of Israel, ανέφερε ότι οι συνομιλίες έχουν επικεντρωθεί σε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης φάσης της πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς αλλά διευκρίνισε ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να επιτευχθεί συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται είπε στη Haaretz ότι «υπάρχει η αίσθηση ότι οι πλευρές θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά υπάρχουν σημαντικά κενά». Ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης για πρόοδο είναι πιθανό να δημιουργήσουν μια ψεύτικη αίσθηση ελπίδας στις οικογένειες των ομήρων ότι επίκειται συμφωνία, ανέφερε η έκθεση.

Αιγύπτιοι, Κατάρ και Αμερικανοί μεσολαβητές προσπαθούν να συνάψουν συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση περισσότερων από 100 ομήρων που η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα απήγαγε από το Ισραήλ κατά την καταστροφική της επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι.

Το Ισραήλ ζητά από όλους τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν

Χθες οι ισραηλινές δυνάμεις αποφάσισαν να εντείνουν ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά τους στον παλαιστινιακό θύλακα, λίγες μόλις ώρες μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό σε εκπαιδευτική κατασκήνωση, όπου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Μάλιστα, ο στρατός του Ισραήλ έριξε φυλλάδια στην πόλη της Γάζας ζητώντας από όλους τους κατοίκους της να απομακρυνθούν, ακολουθώντας τους διαδρόμους ασφαλείας, όπως δήλωσε αναποκριτής του AFP.

«Προς όλους όσοι είναι παρόντες στην πόλη της Γάζας, διάδρομοι ασφαλείας σας επιτρέπουν να φύγετε γρήγορα και χωρίς ελέγχους από την πόλη της Γάζας προς καταφύγια στην Ντέιρ αλ Μπάλα και την αλ Ζαουίγια», ανέφερε το φυλλάδιο που είδε ο ανταποκριτής.

«Η πόλη της Γάζας παραμένει μια επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων», προειδοποιεί το φυλλάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα έξω από σχολείο, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, στην περιοχή Αμπασάν στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό αξιωματούχου της Χαμάς στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

