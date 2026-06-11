Γκαλιμπάφ: Οι ΗΠΑ εκτίθενται σε ένα τέλμα δίχως τέλος

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, o επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα "τέλμα δίχως τέλος" μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα χτυπήσει "πολύ δυνατά" τη χώρα.

"Ακατάλληλες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν τα πάντα προς το χειρότερο, θα καταστρέψουν τις ενεργειακές υποδομές, θα ανατινάξουν τις αγορές και θα σας βυθίσουν σε ένα τέλμα δίχως τέλος από το οποίο δεν θα μπορείτε να βγείτε για χρόνια", γράφει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ προσθέτοντας: "Θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό Ιράν".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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