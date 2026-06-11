Ανδρουλάκης: Προτείνει δωρεάν μετακινήσεις στα ΜΜΜ για νέους έως 24 χρονών

Στην πολιτική μάχη για την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκονται αναπόφευκτα στο επίκεντρο, η Αττική —και ιδιαίτερα ο Πειραιάς— αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο πολιτικής επιρροής, με τη νεολαία να αποτελεί το βασικό διακύβευμα.

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Ενδεικτικά, απόψε στη Δραπετσώνα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνομιλήσει με νέους για ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιάσει και ένα «μέτρο-έκπληξη» του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά, που αφορά δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τη Δευτέρα θα βρεθεί στη Νίκαια.

Πηγή: skai.gr

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