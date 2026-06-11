Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακυρώνονται οι αποψινές επιθέσεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την ανώτατη ιρανική ηγεσία.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που ο ίδιος είχε προαναγγείλει λίγες ώρες νωρίτερα, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα «τελικά σημεία» μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη και ότι οι συνομιλίες έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συζητήσεις και οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν εγκριθεί «τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε βάθος λεπτομερειών» από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Τραμπ κατονόμασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία.

«Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι στο Ιράν χλευάζουν τον Τραμπ: «Έχει ήδη ισχυριστεί 38 φορές ότι η συμφωνία είναι κοντά, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα λόγια του όπως τα προηγούμενα ψέματά του».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Με δεδομένο ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αποφάσισα, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να ακυρώσω τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και στις λεπτομέρειές τους, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με νέα σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν και είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των ιρανικών πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον» να καταλάβουν το νησί Χαργκ, που βρίσκεται στα νότια παράλια του Ιράν και αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

«Θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς έχουμε κάνει με τη Βενεζουέλα, κάτι που λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκομίσουν τεράστια οικονομικά οφέλη εάν καταλάμβαναν το Χαργκ και έλεγχαν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, όπως συμβαίνει με τη Βενεζουέλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.