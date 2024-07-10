Οι ισραηλινές δυνάμεις αποφάσισαν την Τετάρτη να εντείνουν ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά τους στον παλαιστινιακό θύλακα, λίγες μόλις ώρες μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό σε εκπαιδευτική κατασκήνωση, όπου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Μάλιστα, ο στρατός του Ισραήλ έριξε φυλλάδια στην πόλη της Γάζας ζητώντας από όλους τους κατοίκους της να απομακρυνθούν, ακολουθώντας τους διαδρόμους ασφαλείας, όπως δήλωσε αναποκριτής του AFP.

«Προς όλους όσοι είναι παρόντες στην πόλη της Γάζας, διάδρομοι ασφαλείας σας επιτρέπουν να φύγετε γρήγορα και χωρίς ελέγχους από την πόλη της Γάζας προς καταφύγια στην Ντέιρ αλ Μπάλα και την αλ Ζαουίγια», ανέφερε το φυλλάδιο που είδε ο ανταποκριτής.

«Η πόλη της Γάζας παραμένει μια επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων», προειδοποιεί το φυλλάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα έξω από σχολείο, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, στην περιοχή Αμπασάν στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό αξιωματούχου της Χαμάς στο Reuters.

«Η νέα σφαγή ακολουθεί τις επιθέσεις των κατοχικών δυνάμεων εναντίον άλλων έξι καταυλισμών εκτοπισμένων σε κεντρικές περιοχές της Γάζας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 60 τον αριθμό των νεκρών τις τελευταίες ώρες», αναφέρει ανακοίνωση εκπροσώπου της Χαμάς που μεταδίδει το Al Jazeera.

Γκάλαντ: Το 60% των μαχητών της Χαμάς έχουν σκοτωθεί η τραυματισθεί

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ υποστήριξε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου ότι το 60% των μαχητών της Χαμάς έχουν σκοτωθεί ή τραυματισθεί κατά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκάλαντ δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ έχει διαλύσει τα περισσότερα από τα 24 τάγματα που διέθετε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς κατά την έναρξη του πολέμου.

Εξάλλου ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι σημειώματα κατάταξης θα σταλούν τις επόμενες εβδομάδες σε ορισμένους υπερορθόδοξους Εβραίους που προηγουμένως εξαιρούνταν από την στρατιωτική θητεία.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι χιλιάδες σημειώματα θα σταλούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπηρετήσουν όλοι όσοι θα λάβουν τέτοια σημειώματα.

