Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχικά, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε έναν κόσμο που είναι πλέον απρόβλεπτος και ευχήθηκε η ένταση των τελευταίων 24ωρων να είναι προσωρινή. Τόνισε, δε, τις συνέπειες στις οικονομίες και δη στον πληθωρισμό, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία και για τη χώρα μας.

Σχολιάζοντας τη διαμάχη σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της ελληνικής διπλωματίας και ιδιαίτερα στις σχέσεις με το Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, την αντίθεση της Αθήνας για τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Ο κ.Μητσοτάκης μίλησε για τις αμυντικές συμφωνίες και την παροχή βοήθειας στη Σαουδική Αραβία.

Όσο για τις δηλώσεις Ερντογάν εναντίον του Νετανιάχου, είπε ότι αφορούν περισσότερο το εσωτερικό της Τουρκίας και ευχήθηκε να μην επεκταθούν σε κάτι περισσότερο.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον πρωθυπουργό για το αφήγημα των «ήρεμων νερών» και αν ήταν λάθος επιλογή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να επιδιώκει... ταραγμένα νερά. «Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές«, τόνισε και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών, τις οποίες όλοι συζητούσαν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση προχώρησε.

«Για πρώτη φορά, η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις «εσωτερικές αντιδράσεις», είπε ότι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί (Σαμαράς, Καραμανλής), έχουν διαχειριστεί τις σχέσεις με την Τουρκία. Πρόσθεσε, δε, ότι «εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Τουρκία και έθεσε ευθέως, ευγενικά βεβαίως, στον κ. Ερντογάν, το θέμα του Casus Belli. Είναι άδικη η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Σέβομαι τους δύο τέως πρωθυπουργούς, αλλά πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους γιατί ασκούν κριτική».

«Δεν ακολουθούμε πολιτική επιδομάτων - Λάθος η μείωση ΦΠΑ»

Μετά τα ελληνοτουρκικά και τις αντιδράσεις, ο συζήτηση στράφηκε στην οικονομία. Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση επιμένει στην υψηλή φορολόγηση στα καύσιμα. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αυξήσεις του εισοδήματος των Ελλήνων και παραδέχθηκε ότι ένα μεγάλος μέρος «το τρώει» ο πληθωρισμός, ο οποίος τροφοδοτείται από τα καύσιμα. «Θέλω να ρωτήσω όσους ασκούν κριτική... τις απώλειες στα έσοδα του Κράτους από μία ενδεχόμενη μείωση στη φορολογία και στον ΦΠΑ, ποιος φόρος θα τις καλύψει;». Επανέλαβε, δε, τη θέση του ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι λάθος, καθώς όπου εφαρμόστηκε, απέτυχε.

Σε ερώτηση για τα πλεονάσματα, τόνισε ότι «τα χρειαζόμαστε, για να μειώσουμε το χρέος. Θα θέλατε τα να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη σας; Όχι βέβαια. Μας κατάπιε το χρέος μία φορά. Η κυβέρνηση αυτή δεν επέλεξε πολιτική επιδομάτων. Δώσαμε επιδόματα επί Covid και έτσι έπρεπε να κάνουμε. Εμείς προχωράμε σε μείωση φόρων».

Για ΔΕΘ: «Δεν είναι στις προθέσεις μας ο 13ος μισθός - Δεν ξέρουμε ακόμη τι περιθώρια έχουμε»

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ως σημαντικό το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μπορεί να εξαγγείλει μέτρα. «Επεξεργαζόμαστε ακόμα το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω τι περιθώριο έχουμε. Δεν είναι στις προθέσεις μας τώρα να προβούμε σε επιστροφή του 13ου μισθού. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δει αυξήσεις μεγαλύτερες από τον 13ο μισθό», τόνισε.

Όσον αφορά στις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν σε μητροπολίτες και αρχιεπισκόπους, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα χρόνων, τονίζοντας ότι ο μισθός ταυ μητροπολίτη είναι μικρότερος από του μουφτή. «Και θα σταματήσω εκεί...», πρόσθεσε ενδεικτικά.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές

Αναφορικά με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και ειδικότερα για την υπόθεση των Τεμπών, τις παρακολουθήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σημείωσε ότι η Ελλάδα κάνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, με καίριες παρεμβάσεις.

«Όταν η αντιπολίτευση ασκεί κριτική, θα πρέπει να κοιτάει τι λένε έξω για την πρόοδό μας. Δηλώνω πως σε αυτόν τον τομέα, η αντιπολίτευση είναι μεροληπτική. Είναι δυνατόν να λέμε ότι υπάρχει λογοκρισία του Τύπου στην Ελλάδα; Όσον αφορά στις καθυστερήσεις στην απόδοση δικαιοσύνης, φτιάξαμε τον δικαστικό χάρτη και διπλασιάσαμε τον αριθμό των πρωτοδικών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για τις κατηγορίες περί συγκάλυψης στελεχών της ΝΔ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπόθεση του 2021. Είμαστε στο 2026. Δεν επικαλούμαι τη διαχρονικότητα. Πήραμε την απόφαση να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον μεταφέρουμε στην ΑΑΔΕ. Προσπαθήσαμε να λύσουμε το θέμα και δεν μπορέσαμε. Και αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης μου. Είναι δύσκολη μεταρρύθμιση. Υπάρχουν καθυστερήσεις, οι αγρότες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιος καλλιεργεί, αν το ανήκει το χωράφι, πόσα ζώα έχουμε και ποιοι δικαιούνται επιδότηση. Είμαι πεπεισμένος ότι είναι σωστή μεταρρύθμιση. Κανένα άλλο κόμμα δεν την ψήφισε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Έναν μήνα μετά, το πόρισμα Τυχεροπούλου, το οποίο ζήτησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία και είπε ότι το ποσό είναι πολύ μικρότερο. Γιατί δεν υπολογίστηκαν όλα αυτά πριν; Θα φανεί αν έχει κάνει λάθη η κυρία Κοβέσι. Εύχομαι να έχει κάνει λάθη, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα».

Για τα Τέμπη είπε: «Ξέρετε καμία άλλη πολιτική ηγεσία να έχει στείλει στον εισαγγελέα υπουργούς της; Καμία δεν το έχει κάνει. Για τα Τέμπη έχουμε 36 κατηγορούμενους. Η δίκη διεξάγεται κανονικά, σε μία αίθουσα άδεια. Θυμάστε τι έγινε. Ίσως την πρώτη μέρα να υπήρξε μία ταλαιπωρία. Όσο για τα περί συγκάλυψης, εκεί είναι η μεγάλη αθλιότητα. Με την ξυλολιάδα. Πόσες φορές με είπαν δολοφόνο; Αυτές είναι βαριές κουβέντες. Εγώ πήγα εκεί από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι εκείνη τη στιγμή, το μυαλό μας ήταν στη συγκάλυψη. Είναι η μεγαλύτερη αθλιότητα που έχω ακούσει στα 21 χρόνια που είμαι στην πολιτική».

Για τις υποκλοπές τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο και ότι έγιναν κινήσεις, απομακρύνθηκαν άνθρωποι.

Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές

Σε ερώτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και τονίζω την άνοιξη, διότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ την 1η Ιουλίου. Αντίστοιχες εισηγήσεις είχα δεχθεί και πριν το 2023 και δέχομαι και τώρα για πρόωρες εκλογές. Δεν κρύβω ότι με προβληματίζει η τοξικότητα στο πολιτικό πεδίο».

«Βλέπουμε ένα κατακερματισμένο σκηνικό στην αντιπολίτευση. Δεν με αφορά αν ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, ή ο Ανδρουλάκης», πρόσθεσε. «Εάν σας πάρουν το δίπλωμα τρεις φορές, θα μπορείτε να οδηγήσετε πάλι; Ε αυτό συμβαίνει με τον κ. Τσίπρα. Είδαμε το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ... Ήταν έντιμα όλα αυτά που είδαμε; Σε δύο εκλογές, και το 2019 και το 2023, δεν ασχολήθηκα με την αντιπολίτευση. Ασχολήθηκα με τα προβλήματα του κόσμου».

Όσον αφορά στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, είπε ότι δεν έχει δείξει σε ποια μεριά τοποθετείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.