Οι αμερικανικές αρχές ανταποκρίθηκαν το απόγευμα της 11ης Ιουνίου σε αυτό που φαίνεται να είναι μια μεγάλης κλίμακας αποτύπωση του συνθήματος «8647» στο έδαφος του National Mall στην Ουάσιγκτον. Φωτογράφος του Reuters, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή του Μνημείου της Ουάσιγκτον, εντόπισε το σχηματισμό στο γρασίδι κοντά στο Μνημείο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου λίγο πριν φθάσουν οι αρχές. Διακρίνονται καθαρά οι αριθμοί 8, 6 και 7, ενώ το 4 δεν είναι πλήρως ευδιάκριτο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας Πάρκων των ΗΠΑ και μέλη της Εθνοφρουράς. Ο όρος «8647» έχει υιοθετηθεί από αντιπάλους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ως σύνθημα διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησής του. Σύμμαχοι του Τραμπ έχουν υποστηρίξει ότι μπορεί να εκληφθεί ως υποκίνηση βίας.

Η φράση συνδυάζει τον αργκό όρο «86», που προέρχεται από την εστιατορική βιομηχανία και σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «απομακρύνω», με το «47», αναφορά στον Τραμπ ως 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παραμένει άγνωστο πώς δημιουργήθηκαν τα σημάδια στο γρασίδι. Στα συγκεκριμένα σημεία το χρώμα του χλοοτάπητα εμφανίζεται καφέ, σε αντίθεση με το πράσινο γρασίδι που τα περιβάλλει.



Πηγή: skai.gr

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