Γάζα: Τουλάχιστον 60 σοροί σε συντρίμμια κτιρίων

Περίπου 60 πτώματα έχουν βρεθεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων στη Σουτζάια, μια συνοικία της Γάζας απ’ όπου ο ισραηλινός στρατός λέει ότι αποσύρθηκε το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από δύο εβδομάδες επιχειρήσεων, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής αποσύρθηκαν από τη συνοικία Σουτζάια, οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας, με τη βοήθεια των κατοίκων, κατάφεραν να βρουν περίπου 60 μάρτυρες, μέχρι αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Οι άνθρωποι αυτοί ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια της συνοικίας στην Πόλη της Γάζας, η οποία έχει μετατραπεί σε «ζώνη καταστροφής», πρόσθεσε. Το 85% των κτιρίων κρίθηκαν ακατοίκητα ενώ όλες οι υποδομές «καταστράφηκαν», σύμφωνα με τον Μπασάλ.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» την επιχείρηση στη Σουτζάια, όπου διεξάγονταν σφοδρές μάχες από τις 27 Ιουνίου, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να φύγουν για να γλιτώσουν. Σύμφωνα με το Ισραήλ, κατά την επιχείρηση αυτή εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν οκτώ σήραγγες ενώ σκοτώθηκαν «δεκάδες τρομοκράτες».

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται στο κέντρο της πόλης της Γάζας, στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA, της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στο Ταλ αλ Χάουα, στα νότια προάστια, ενώ αναφέρθηκαν και βομβαρδισμοί στη Σάμπρα, στα δυτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

