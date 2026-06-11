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Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Απώλειες άνω του 3% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του  Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ήρθαν σε συμφωνία με το Ιράν

UPDATE: 21:07
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Πετρέλαιο

Απώλειες καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι οι ΗΠΑ ήρθαν σε συμφωνία με το Ιράν. «Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Αυγούστου καταγράφει πτώση 2,26% στα 90,92 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουλίου χάνει 2,08% στα 88,18 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πετρέλαιο Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ντόναλντ Τραμπ
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