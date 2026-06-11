Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Απώλειες καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι οι ΗΠΑ ήρθαν σε συμφωνία με το Ιράν. «Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Αυγούστου καταγράφει πτώση 2,26% στα 90,92 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουλίου χάνει 2,08% στα 88,18 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

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