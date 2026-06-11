Η αναμονή τελείωσε! Η ώρα για να αρχίσει το Μουντιάλ του 2026 έφτασε και η πρεμιέρα είναι προ των πυλών! Το Μεξικό φιλοξενεί τη Νότια Αφρική στο επιβλητικό Azteca (22:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, EPT-2-ΣΠΟΡ) για την πρώτη αγωνιστική του Α' Ομίλου.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα ο Χαβιέ Αγκίρε και ο Ούγκο Μπρόος ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι ομάδες τους στον αγωνιστικό χώρο.

Μεξικό (Xαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ - Μόντες, Βάσκες, Ρέγες, Γκαγιάρδο - Λίρα, Φιδάλγο, Γκουτιέρες- Κινόνες, Αλβαράδο, Χιμένες

Στον πάγκο: Aσεβέδο, Οτσόα, Σάντσες, Άλβαρες, Τσάβες, Ρόμο, Πινέδα, Βάργκας, Μόρα, Τσάβες, Βέγκα, Χιμένεζ, Γκονσάλες, Χουέρτα, Μαρτίνες

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς - Μοντίμπα, Μποκάζι, Σιμπίσι, Μουντάου, Οκόν - Μοκοένα, Σιτόλε, Άνταμς - Φόστερ, Ρέινερς

Στον πάγκο: Τσάιν, Γκος, Ματουλούντι, Ενταμάν, Καμπίνι, Μακάνια, Κρος, Εμπατά, Ζβάνε, Απόλις, Μορέμι, Μοφοκένγκ, Μασέκο, Μαγκοπά, Σεμπελέμπε

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