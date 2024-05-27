Η Πιονγκγιάνγκ ετοιμάζεται να θέσει σε τροχιά νέο στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο, μεταδίδει το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο το λιμενικό σώμα της χώρας.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή εκτιμά πως μόλις άνοιξε το λεγόμενο παράθυρο για την εκτόξευση, διάρκειας οκτώ ημερών, έπειτα από προειδοποίηση της Βόρειας Κορέας που όρισε τρεις θαλάσσιες ζώνες κινδύνου, κοντά στην κορεατική χερσόνησο, καθώς και στη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων, όπου μπορεί να καταπέσουν συντρίμμια του πυραύλου-φορέα του δορυφόρου.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως υποπτεύονται ότι η Βόρεια Κορέα έχει σκοπό να εκτοξεύσει πολύ σύντομα νέο στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο, λίγα 24ωρα πριν από την πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής που θα οργανώσουν η Σεούλ, το Τόκιο και το Πεκίνο, στη νοτιοκορεατική πρωτεύουσα.

Ενδείξεις πως γίνονται προετοιμασίες για την εκτόξευση δορυφόρου εντοπίστηκαν στην κομητεία Τσονγκτσάνγκ-ρι στη Βόρεια Κορέα, όπου βρίσκεται το πεδίο εκτόξευσης Σόχε.

Από αυτήν την εγκατάσταση η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε τρεις δορυφόρους, από τους οποίους πάντως μόνο ο τελευταίος τέθηκε σωστά σε τροχιά στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Σύμφωνα με την ίδια, ο δορυφόρος αυτός της παρέχει ιδίως οπτικό υλικό αμερικανικών και νοτιοκορεατικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, εκτόξευσε τον πρώτο της δορυφόρο αναγνώρισης τον περασμένο Νοέμβριο, κίνηση που πυροδότησε καταδίκες σε διεθνές επίπεδο.

Τον Δεκέμβριο, η Πιονγκγιάνγκ έκανε γνωστό πως η πρόθεσή της είναι να θέσει σε τροχιά ακόμη τρεις στρατιωτικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους μέσα στο 2024.

