Τρεις ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην κεντρική και στη νότια Λωρίδα της Γάζας τον Απρίλιο στοίχισαν τη ζωή σε 44 άμαχους Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 32 παιδιά, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία σήμερα, καλώντας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να αρχίσει να διενεργεί έρευνα για «εγκλήματα πολέμου».

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, οι τρεις βομβαρδισμοί έγιναν τη 16η Απριλίου στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Μαγάζι, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και τη 19η και την 20ή Απριλίου στη Ράφα, στον νότο.

«Αυτοί οι καταστροφικοί βομβαρδισμοί αποδεκάτισαν οικογένειες και αφαίρεσαν απάνθρωπα τη ζωή 32 παιδιών», τονίζει στην ανακοίνωση της Αμνηστίας η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας, υπογραμμίζοντας πως η έρευνα της ΜΚΟ βρήκε «κρίσιμες αποδείξεις για παράνομες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού».

Η μη κυβερνητική οργάνωση πήρε συνεντεύξεις από 17 επιζήσαντες και αυτόπτες μάρτυρες, επισκέφθηκε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν τραυματίες και φωτογράφισε θραύσματα των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν. Και στις τρεις περιπτώσεις, δεν εντόπισε «καμιά απόδειξη ότι υπήρχαν στρατιωτικοί στόχοι στις ή γύρω από τις τοποθεσίες οι οποίες στοχοποιήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό» και δεν έχει λάβει απαντήσεις στα ερωτήματα που τού έθεσε.

Η Αμνηστία αναφέρει πως ο βομβαρδισμός της 16ης Απριλίου στο Αλ Μαγάζι έπληξε δρόμο όπου έπαιζαν παιδιά, σκοτώνοντας 10 από αυτά, ηλικιών μεταξύ 4 και 15 ετών, καθώς και πέντε άνδρες.

Στη Ράφα, βόμβα έπληξε το σπίτι του Αμπού Ραντουάν, συνταξιούχου δημόσιου υπαλλήλου, τη 19η Απριλίου, σκοτώνοντας εννιά μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους 6 παιδιά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Την 20ή Απριλίου, βομβαρδισμός κατέστρεψε το σπίτι της οικογένειας Αμπντελάλ στην ανατολική Ράφα, με αποτέλεσμα 20 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους —16 παιδιά και τέσσερις γυναίκες— και να τραυματιστούν άλλα 4 παιδιά.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) πρέπει να αρχίσει να διενεργεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου» όσον αφορά αυτούς τους τρεις βομβαρδισμούς, κρίνει η Αμνηστία.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

121 όμηροι θεωρείται πως εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 37 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας, καταστροφικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 35.984 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.