Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες Κυριακή τον διορισμό νέου πρεσβευτή στη Δαμασκό, τον πρώτο έπειτα από μια δεκαετία και πλέον ρήξης, μετά το ξέσπασμα του εξαιρετικά περίπλοκου πολέμου στη Συρία.

Σύμφωνα με το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, η κυβέρνηση ονόμασε τον Φάισαλ μπιν Σαούντ Αλ Μετζφέλ νέο πρεσβευτή του βασιλείου στη Συρία.

Ο νέος απεσταλμένος δήλωσε πως σκοπός του είναι να «ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δυο αδελφές χώρες», σχεδόν έναν χρόνο μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων.

Έπειτα από χρόνια διπλωματικής απομόνωσης, αφού η καταστολή ξεσηκωμού πολιτών το 2011 οδήγησε στο ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου, η Συρία του Μπασάρ αλ Άσαντ επανεντάχθηκε στον Αραβικό Σύνδεσμο τον Μάιο του 2023.

Η Σαουδική Αραβία, που υποστήριξε οργανώσεις ανταρτών όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία κι έκλεισε την πρεσβεία της στη Δαμασκό το 2012, αποκατέστησε κατόπιν της σχέσεις της με την κυβέρνηση Άσαντ κι άνοιξε εκ νέου τη διπλωματική αποστολή της στη συριακή πρωτεύουσα.

Το βασίλειο έστειλε σε πρώτη φάση επιτετραμμένο, ενώ στο Ριάντ ανέλαβε καθήκοντα πρεσβευτής της Συρίας τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

