Η Χαμάς κάλεσε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα τους Παλαιστίνιους να «σηκωθούν», να βγουν στους δρόμους να κάνουν «πορεία οργής» μετά τη «σφαγή» που κατ’ αυτή διέπραξε ο ισραηλινός στρατός σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά «τη φρικιαστική σιωνιστική σφαγή που διέπραξε απόψε ο εγκληματικός στρατός κατοχής βάζοντας στο στόχαστρο σκηνές εκτοπισμένων, καλούμε τις μάζες του λαού μας στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, στα κατεχόμενα εδάφη και στο εξωτερικό να σηκωθούν και να κάνουν πορεία οργής», αναφέρει ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

