Την υποψηφιότητα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για μία δεύτερη θητεία στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο εν εξελίξει άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, όπως τόνισε στη δήλωση του προσερχόμενος στο χώρο της Συνόδου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε :

«Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο θα κάνουμε την πρώτη και ελπίζω και την τελευταία συζήτηση για την κατανομή των σημαντικών θέσεων ευθύνης για τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ( ΕΛΚ ) προσέρχεται σε αυτήν την διαπραγμάτευση ως ο νικητής των ευρωεκλογών και δικαιωματικά διεκδικεί την συνέχιση της προεδρίας της κυρίας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από κει και πέρα, βέβαια, τα ζητήματα, που θα συζητήσουμε δεν αφορούν μόνο τις κατανομές των θέσεων αλλά και τις ουσιαστικές πολιτικές που η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει την ερχόμενη 5ετία».

Αναφερόμενος στην πολιτική ατζέντα, που προώθησε καθ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο ζήτημα της μετανάστευσης, στη κοινή αμυντική πολιτική, αλλά και στον τρόπο, κατά τον οποίο η «πράσινη» μετάβαση δεν θα ζημιώσει τελικά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση και ότι θα έχουμε θετικά νέα μετά την ολοκλήρωση του συμβουλίου», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς γιατί στηρίζει μία δεύτερη θητεία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Κομισιόν απάντησε: «Επειδή ήταν η Spitzenkandidat, η βασική μας υποψήφια, επειδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κέρδισε τις ευρωπαϊκές εκλογές και επειδή είναι μία πολύ καλή Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.