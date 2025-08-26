Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Η Γαλλία ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγει στο ΔΝΤ

Η Γαλλία κινδυνεύει να ζητήσει οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), καθώς η κυβέρνησή της βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης, προειδοποίησε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας σύμφωνα με την Telegraph.

Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη κατάρρευση κυβέρνησης μέσα σε ένα χρόνο θα καθιστούσε τη Γαλλία ανίκανη να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λόμπαρντ, παραδέχτηκε ότι το αίτημα για προσφυγή στο ΔΝΤ «είναι ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε», καθώς η Γαλλία πιέζεται υπό το βάρος του διογκούμενου δημόσιου χρέους της.

Η Γαλλία δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ενίσχυση από το ΔΝΤ, αλλά η κατάρρευση της κυβέρνησής της θα έθετε τη χώρα σε επισφαλή θέση, με ένα ρεκόρ δημόσιου χρέους ύψους 3,3 τρισ. ευρώ.

Ο Λόμπαρντ δήλωσε ακόμη ότι «είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει».

Πηγή: skai.gr

