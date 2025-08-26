Bloomberg: Το Ισραήλ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα εάν εκπληρωθούν οι όροι του

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί την Τρίτη το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Ισραήλ για να εξετάσει τις προοπτικές μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την ώρα που ο στρατός προετοιμάζεται για μια τελική επίθεση στη μεγαλύτερη πόλη της παλαιστινιακής λωρίδας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται συνεργάτη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στη Χαμάς θα δοθεί προθεσμία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η οποία θα περιλαμβάνει την επιστροφή των περίπου 50 Ισραηλινών ομήρων, που κρατούνται ακόμα, και στη διάλυση των τελευταίων δομών της κυβέρνησής της και του οπλοστασίου της. Αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί τους όρους, τότε το Ισραήλ θα έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του προετοιμασίες και θα ξεκινήσει την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία διαρκούν εδώ και μήνες χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Στις τελευταίες συνομιλίες, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε πρόταση του Κατάρ και της Αιγύπτου, δύο βασικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την οποία θα απελευθέρωνε περίπου τους μισούς ομήρους με αντάλλαγμα τη μερική αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα, ωστόσο επιμένει ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαπραγματευτές είναι έτοιμοι για έναν νέο γύρο συνομιλιών, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί τόπος ή ημερομηνία.

«Θέλουμε να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω και τους 50 ομήρους — υπό τον όρο ότι θα γίνουν δεκτοί οι όροι μας», δήλωσε την Τρίτη στο Army Radio ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Νετανιάχου. «Δεν θα αφήσουμε να υπάρξει μια κατάσταση για τα επόμενα χρόνια όπου η Χαμάς θα μπορεί να ανασυγκροτηθεί και να αναδιοργανωθεί».

Το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που η Χαμάς έχει αποδεχθεί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, σύμφωνα με το Al-Jazeera. Πρόσθεσε ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ισραήλ» και οι διαπραγματευτές αναμένουν απάντηση.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δέχεται πιέσεις τόσο από τους πολίτες της όσο και από ξένες κυβερνήσεις να τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 62.000 θανάτους Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ κήρυξε λιμό στη Γάζα. Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, που ήδη επικρίνουν το Ισραήλ για το συνεχώς επιδεινούμενο ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου, καταδίκασαν τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση στο κέντρο της Γάζας.

Την Τρίτη, η Σαουδική Αραβία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να «τερματίσουν τον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας και να σταματήσουν τη γενοκτονία και τα εγκλήματα που διαπράττει ο ισραηλινός στρατός κατοχής εναντίον του αδελφού παλαιστινιακού λαού».

Η σκληρή αυτή δήλωση είναι ενδεικτική της αυξανόμενης οργής στον αραβικό κόσμο για το ανθρώπινο κόστος του πολέμου. Το βασίλειο, του οποίου ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διατηρεί στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταδικάσει τον πόλεμο, αλλά σπάνια χρησιμοποιεί τον όρο «γενοκτονία» για να τον περιγράψει.

Αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός έχει θέσει προθεσμία πέντε μηνών για να ολοκληρώσει την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με πρώην ανώτερο αξιωματικό. Στρατεύματα και άρματα μάχης περικύκλωσαν το Σαββατοκύριακο την πόλη, η οποία πριν από τον πόλεμο φιλοξενούσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους, πραγματοποιώντας εφόδους και αεροπορικές επιθέσεις που ανάγκασαν πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν, σύμφωνα με αναφορές της ισραηλινής τηλεόρασης Channel 12 και της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο στρατός θα ειδοποιήσει τους αμάχους της Πόλης της Γάζας πριν ξεκινήσει η πλήρης επιχείρηση, ώστε να μετακινηθούν προς τον νότο. Το Ισραήλ αναφέρει ότι θα επεκτείνει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο αυτό.

Ο Τραμπ, στενός σύμμαχος του Νετανιάχου που έχει επανειλημμένα, ζητήσει την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θέλει ο πόλεμος να τελειώσει «σύντομα», δείχνοντας ότι η υπομονή στην Ουάσινγκτον εξαντλείται.

«Πρέπει να τελειώσει, γιατί, ανάμεσα στην πείνα και σε όλα τα άλλα προβλήματα, χειρότερα κι από την πείνα, ο θάνατος, ο πραγματικός θάνατος, άνθρωποι σκοτώνονται», είπε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «πολύ σοβαρή διπλωματική προσπάθεια».

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα και υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για να αποτρέψει τον λιμοκτονία.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι θα πράξουν οι ΗΠΑ αν η εκστρατεία του Ισραήλ συνεχιστεί, ούτε έδωσε λεπτομέρειες για την κατάσταση των διπλωματικών κινήσεων.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει πιέσεις και στο εσωτερικό, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και μήνες ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών προτιμά μια συμφωνία για την επιστροφή των υπόλοιπων ομήρων, ακόμη κι αν αυτό αφήσει τη Χαμάς στην εξουσία. Οι συγγενείς των ομήρων, περίπου 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, φοβούνται ότι μια κλιμάκωση της εκστρατείας στην Πόλη της Γάζας θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Την Τρίτη σημειώθηκαν νέες διαδηλώσεις στο Ισραήλ, με διαδηλωτές να αποκλείουν αυτοκινητόδρομους και να απαιτούν από την κυβέρνηση να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

«Η προώθηση του σχεδίου για την κατάληψη της Γάζας, ενώ υπάρχει μια συμφωνία πάνω στο τραπέζι που περιμένει την υπογραφή του πρωθυπουργού, είναι μαχαιριά στην καρδιά των οικογενειών και ολόκληρου του έθνους», δήλωσε ο Ιτζίκ Χορν, του οποίου οι γιοι Εϊτάν και Ιάιρ συγκαταλέγονταν στα 250 άτομα που απήγαγε η Χαμάς. Ο Ιάιρ απελευθερώθηκε σε μία από τις δύο προηγούμενες εκεχειρίες, ενώ ο Εϊτάν παραμένει στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

