Γαλλία: Ο Μπαϊρού ρισκάρει με την κατάρρευση της κυβέρνησης - Σε δύσκολη θέση ο Μακρόν, με λίγες επιλογές

Η γαλλική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού κέρδισε έδαφος την Τρίτη, καθώς αυξήθηκε η πιθανότητα ο Φρανσουά Μπαϊρού να αναγκαστεί να παραιτηθεί έπειτα από ψήφο εμπιστοσύνης στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τρία από τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση – το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση, το αριστερό Ανυπότακτη Γαλλία και οι Σοσιαλιστές – έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν «όχι», γεγονός που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να παραιτηθεί.

Πτώση για τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία

Τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία σημείωσαν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τον δείκτη CAC 40 να σημειώνει απώλειες άνω του 1% και τη διαφορά μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων, ένα βασικό μέτρο κινδύνου, να οδεύει προς το μεγαλύτερο κλείσιμο από τον Απρίλιο.

Το γεγονός αυτό δείχνει την ξαφνική επιστροφή των δημοσιονομικών ανησυχιών της Γαλλίας στο προσκήνιο της προσοχής των επενδυτών, σε μια εποχή που οι ευρωπαϊκοί γείτονες, όπως η Ιταλία, σημειώνουν συγκριτικά πρόοδο στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων.

Σε δύσκολη θέση ο Μακρόν

Η αναταραχή αυτή φέρνει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε δύσκολη θέση, με λίγες βιώσιμες επιλογές. Θα μπορούσε να ορίσει νέο πρωθυπουργό ή ακόμη και να επαναδιορίσει τον Μπαϊρού, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς νέα εντολή, ή θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διακινδυνεύσει να ενδυναμώσει την αντιπολίτευση. Νέες εκλογές απειλούν να υπονομεύσουν την ήδη αδύναμη θέση του στην Εθνοσυνέλευση, κάτι που συνέβη ακριβώς μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε πέρυσι.

«Θα ψηφίσουμε κατά της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Εθνοσυνέλευση, στην τηλεόραση BFM την Τρίτη. Ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν ήταν ακόμη πιο ευθύς, λέγοντας: «Αυτό που θα συμβεί στις 8 Σεπτεμβρίου είναι μια συγκεκαλυμμένη παραίτηση», αναφερόμενος στην ημερομηνία της ψηφοφορίας εμπιστοσύνης.

Αν ο Μακρόν ορίσει νέο πρωθυπουργό, θα παραμείνει αναπάντητο το ερώτημα του πώς η κυβέρνηση θα περάσει έναν μη δημοφιλή προϋπολογισμό, ο οποίος έριξε και τον προηγούμενο πρωθυπουργό, Μισέλ Μπαρνιέ. Μια πιθανότητα θα ήταν να προσπαθήσει να πείσει έναν σοσιαλιστή ή πρώην σοσιαλιστή, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη του κόμματός του. Αυτό ήταν μέρος της λογικής πίσω από τον διορισμό του Ερίκ Λομπάρντ ως υπουργού Οικονομικών τον περασμένο Δεκέμβριο, αν και ο Μπαϊρού ανέλαβε αργότερα την πιο άμεση εποπτεία της προετοιμασίας του προϋπολογισμού.

«Χάος ή ευθύνη»

«Στις επόμενες 13 ημέρες, ο γαλλικός λαός θα επιλέξει, θα επηρεάσει τους εκπροσώπους του να επιλέξουν και θα δηλώσει αν τάσσεται υπέρ του χάους ή υπέρ της συνείδησης και της ευθύνης», δήλωσε ο Μπαϊρού την Τρίτη.

Η απόφαση να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να προκηρυχθούν νέες εκλογές θα προκαλούσε πιθανώς το μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας και κινδύνου για την κυβέρνηση. Ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές το 2024 σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποστήριξή του στην Εθνοσυνέλευση, σε μια κίνηση όμως που τελικά οδήγησε στη μείωση της υποστήριξής του και έκανε το κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν το μεγαλύτερο κόμμα στην κάτω βουλή για πρώτη φορά.

Ο Μπαϊρού ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου για περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ, τα οποία θεωρεί ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της καταστροφής των δημόσιων οικονομικών. Μεταξύ των προτάσεων, τις οποίες επανέλαβε την Τρίτη, είναι μια «ειδική προσπάθεια» από τους πλούσιους και η κατάργηση πολλών φορολογικών απαλλαγών. Έχει επίσης προτείνει την κατάργηση δύο από τις δημόσιες αργίες της Γαλλίας, προκαλώντας την περιφρόνηση της αντιπολίτευσης.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Μακρόν συμφώνησε να συγκαλέσει εκ νέου το κοινοβούλιο νωρίτερα, προκειμένου να επιτρέψει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει το σχέδιό της και να υποβάλει πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης.

Η Γαλλία αγωνίζεται να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της

Σε αντίθεση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, η Γαλλία αγωνίζεται να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της μετά τις τεράστιες δαπάνες για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και της κρίσης πληθωρισμού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι κυβερνήσεις Μακρόν έχουν δεχτεί κριτική για την απώλεια ελέγχου του προϋπολογισμού τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω υπερβολικής αισιοδοξίας όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και λόγω της αδυναμίας να αποτρέψουν την αύξηση των δαπανών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αθετήσει τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης του ελλείμματος και πλέον αναμένει να περιορίσει το έλλειμμα στο όριο του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η ΕΕ έως το 2029.

Το κόστος αυτού του χρέους αυξάνεται ραγδαία, καθώς οι επενδυτές που ξεφορτώνονται τα ομόλογα ανεβάζουν το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Τη Δευτέρα, ο Μπαϊρού δήλωσε ότι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα ξεπεράσει όλες τις άλλες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, και θα φτάσει τα 66 δισ. ευρώ φέτος και τα 75 δισ. ευρώ «στην καλύτερη περίπτωση» το 2026.

Στο ραδιόφωνο France Inter την Τρίτη, ο Λομπάρντ δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για να επιτύχει το δημοσιονομικό έλλειμμα του 5,4% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος. Αν η κυβέρνηση καταρρεύσει, ο Λομπάρντ τόνισε ότι το κόστος δανεισμού της Γαλλίας θα ξεπεράσει αυτό της Ιταλίας «εντός 15 ημερών», προσθέτοντας ότι «θα είμαστε πραγματικά οι τελευταίοι από τους 27 στην Ευρώπη».

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας είναι πλέον από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη, έχοντας ήδη ξεπεράσει χώρες που κάποτε βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου χρέους, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Οι γαλλικές μετοχές έχουν υποστεί πλήγμα από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στις αρχές Ιουνίου του περασμένου έτους, αιφνιδιάζοντας τις αγορές. Ο δείκτης CAC 40 έχει πέσει πάνω από 4% από τότε, ενώ ο Stoxx Europe 600 έχει αυξηθεί περίπου 6%. Ο CAC αναμένεται να υποαποδώσει έναντι του πανευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε μια αλλαγή πορείας για τον γαλλικό δείκτη, ο οποίος υπεραπέδωσε κάθε χρόνο εκτός από ένα από την εκλογή του Μακρόν το 2017.

Δύο εβδομάδες για να εδραιώσουν την υποστήριξή τους στο κοινοβούλιο

Ο Μπαϊρού και ο Μακρόν έχουν λιγότερο από δύο εβδομάδες για να εδραιώσουν την υποστήριξή τους στο κοινοβούλιο και να αποφύγουν περαιτέρω πολιτική αναταραχή, κάτι που είναι δύσκολο δεδομένης της αυξανόμενης αντίστασης από την αντιπολίτευση.

«Μπορώ να αναγνωρίσω στον πρωθυπουργό ότι διαπίστωσε ότι η δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση είναι καταστροφική», δήλωσε ο σοσιαλιστής Βαλό. «Είναι η κληρονομιά του Μπαϊρού και του Μακρόν».

Πηγή: The Washington Post

