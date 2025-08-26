Ισραηλινός στρατός για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ: Η έρευνα έδειξε ότι υπήρχε κάμερα της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αρχική έρευνα για την επίθεσή του σε νοσοκομείο της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκαν μεταξύ άλλων πέντε δημοσιογράφοι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στρατιώτες είχαν εντοπίσει μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» στην περιοχή για την παρακολούθηση των δυνάμεών του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο μεταξύ ότι κανένας από τους πέντε δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν και ο ένας που τραυματίστηκε τη Δευτέρα δεν ήταν μεταξύ των έξι στόχων της Χαμάς που σκοτώθηκαν στο νοσοκομείο της Γάζας. Ο ίδιος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι οι δημοσιογράφοι δεν ήταν ύποπτοι ως μαχητές της Χαμάς ούτε αποτελούσαν στόχο.

Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα πρακτορεία.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε αργότερα τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ εκφράζει τη βαθιά του λύπη για αυτό που χαρακτήρισεως «τραγική ατυχία».

Πηγή: skai.gr

