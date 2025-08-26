FT: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν με αεροπορική και πληροφοριακή υποστήριξη στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να παρέχουν στρατιωτικά μέσα πληροφοριών και εποπτεία σε οποιοδήποτε δυτικό «δίχτυ ασφαλείας» για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, καθώς και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αεράμυνα της χώρας, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα του Κιέβου προκειμένου να αποτραπεί μια μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν έκτοτε σε Ευρωπαίους ομολόγους τους, σε πολλές συζητήσεις, ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να συνεισφέρει «στρατηγικά μέσα», όπως πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση (ISR), συστήματα διοίκησης και ελέγχου και μέσα αεράμυνας, για να υποστηρίξουν οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ανέφεραν τέσσερις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Η «Συμμαχία των Προθύμων», με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει δεσμευθεί να προστατεύσει την Ουκρανία μετά τον πόλεμο από μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων θα μπορούσε να γίνει μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ, οι οποίες θα εποπτεύουν και θα προστατεύουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Η προσφορά των ΗΠΑ, η οποία διατυπώθηκε σε μια σειρά συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών ηγετών από τις ΗΠΑ και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες ημέρες, προϋποθέτει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, θα μπορούσε ακόμη και να ανακαλέσει την προσφορά, προειδοποιούν οι ίδιοι. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για σημαντική μεταστροφή στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία, πριν τη σύσκεψη στην Ουάσινγκτον, είχε αποκλείσει κάθε αμερικανική συμμετοχή στην προστασία της μεταπολεμικής Ουκρανίας, γεγονός που ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που εδώ και μήνες πιέζουν τον Τραμπ να προσφέρει περισσότερη στήριξη στο Κίεβο.

Ο Τραμπ έχει καλέσει επανειλημμένα τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, όμως η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν μακριά από το να καταλήξουν σε βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών μετά τον πόλεμο και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη Ρωσία, κάτι που για την Ουκρανία θεωρείται απαράδεκτο.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιτίθενται στην ανάπτυξη δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, είναι επιφυλακτικοί ως προς οποιαδήποτε συμμετοχή στις μεταπολεμικές εγγυήσεις, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μελλοντική σύγκρουση.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν έχουμε καν συζητήσει τις λεπτομέρειες» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. «Θα συμμετάσχουμε από την πλευρά της υποστήριξης. Θα τους βοηθήσουμε», είπε σε δημοσιογράφους.

Την περασμένη εβδομάδα είπε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ είναι «διατεθειμένες να βοηθήσουν» μια ευρωπαϊκή δύναμη «πιθανόν, με αεροπορικά μέσα».

Η Ουάσινγκτον ήδη προμηθεύει την Ουκρανία με αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, αλλά η μεταπολεμική υποστήριξη θα περιλάμβανε αμερικανικά αεροσκάφη, υποστήριξη σε logistics και επίγεια ραντάρ, που θα ενίσχυαν και θα καθιστούσαν εφικτή μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και μια ομπρέλα αεράμυνας που θα επιβάλλεται από την Ευρώπη.

Τι θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, οι πολύ ανώτερες δυνατότητες των ΗΠΑ σε τομείς πληροφοριών, επιτήρησης και διοίκησης θα επιτρέψουν τη δορυφορική παρακολούθηση μιας εκεχειρίας και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στη χώρα.

Οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν καταρτίσει ένα πρόχειρο σχέδιο που θα περιλάμβανε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία πιθανόν θα επιτηρείται από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις τρίτης χώρας, που θα συμφωνηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Πιο πίσω, ένα σαφώς πιο ισχυρό σύνορο άμυνας θα φυλάσσεται από ουκρανικά στρατεύματα εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα από στρατούς του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους.

Μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής θα σταθμεύει βαθύτερα στην Ουκρανία, ως τρίτη γραμμή άμυνας, με την υποστήριξη αμερικανικών μέσων από τα μετόπισθεν.

Ωστόσο, ακόμη και με την πιθανή αμερικανική συνδρομή, η κοινή γνώμη και οι πολιτικοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ έχει αποφέρει μέχρι στιγμής περιορισμένα αποτελέσματα. Το Κρεμλίνο απέρριψε πρόταση του Τραμπ για συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι για ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος συνεχίζει να προβάλλει μαξιμαλιστικά αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών αξιώσεων, που ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε την Τρίτη: «Μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα… ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν να ανατεθεί στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας να εξετάσουν πώς θα μπορούσαν να αποτυπωθούν συγκεκριμένα οι εγγυήσεις ασφαλείας. Σύντομα θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση από την ομάδα αυτή σχετικά με το τι θα προταθεί».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία του «για τις εργασίες με όλους τους εταίρους στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων». «Ο ρυθμός της δουλειάς πρέπει να επιταχυνθεί», είπε και προσθεσε: «Το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί στο άμεσο μέλλον».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.